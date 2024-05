Los pequeños "ecoinfluencers" patrullan el colegio de los Dominicos de Oviedo

En el colegio Santo Domingo de Guzmán de Oviedo, los alumnos se ocupan de supervisar que no haya ventanas abiertas cuando está funcionando la calefacción o que los grifos no hayan quedado abiertos. Cada día, "a la hora del recreo, un grupo de alumnos supervisa diferentes espacios del colegio para asegurarse de que no se producen situaciones que puedan influir negativamente en el medio ambiente", apunta la directora general del centro, Sara Bárcena.

Es una iniciativa incluida en el proyecto "Recreos educativos" del colegio Santo Domingo de Guzmán FESD (Dominicos) que desarrollan los escolares de 3.º de Primaria. Los alumnos se han convertido en "ecoinfluencers", ya que además de esa labor que realizan en el recreo "también crean contenidos digitales para mostrar sus acciones, ofrecen consejos y proponen retos ecológicos", indicó la directora.

Lucía Álvarez, profesora de Primaria, está al frente del proyecto "Ecoinfluencers". "Tenemos que trabajar para cuidar el planeta y empezamos en el colegio", aseguró la docente, que destacó que los escolares que participan en la iniciativa están muy implicados con ella.

Entre las tareas que desarrollan durante el recreo en las instalaciones figuran las de vigilar que se haga un buen uso de las papeleras, depositando los residuos en los contenedores adecuados y que las luces no estén encendidas cuando no se necesitan. Todas las incidencias que van encontrando en su recorrido "son registradas y comunicadas para resolverlas cuanto antes", señaló Bárcena.

Además, los "ecoinfluencers" se reúnen periódicamente para analizar en qué ámbitos es necesario actuar y decidir qué hacer en cada caso. Con estas acciones se persigue un objetivo: "Aumentar la conciencia ambiental de toda la comunidad educativa".

"Toda esta labor ya ha empezado a dar sus frutos", manifestó la directora general del centro, ya que logró un galardón en la gala "Elegimos la tierra", organizada por EDP. El premio recibido por los escolares fue el distinguía la Innovación en la sensibilización ambiental.

Reunión de los alumnos tras visitar las instalaciones. / LNE

Leo Fonseca, Alicia Fernández, Martín López y Ariadna Gallego son cuatro de los alumnos que forman parte de este proyecto. "Vamos mirando las clases y los pasillos. Si están encendidas las luces cuando no hay nadie o papeles tirados en el suelo lo dejamos apuntado", indican los estudiantes. El problema que más se repite son "los papeles o plásticos que no se depositan en el lugar correcto", comentaron. Pero en el colegio han notado que desde que se ha puesto en marcha el proyecto, el pasado mes de enero, hay una mayor concienciación.

En la actual ley educativa (LOMLOE), dijo la directora general del colegio Santo Domingo de Guzmán, "se hace especial hincapié en la educación ambiental, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en la Agenda 2030, buscan de igual modo proteger el planeta". Resaltó Bárcena que los escolares de la generación "Alfa", nacidos desde el año 2010, "están muy sensibilizados con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente".

En el centro se puso en marcha también, meses atrás, un huerto escolar, en el que participa toda la comunidad educativa. Ya tiene la primera cosecha y los fondos logrados con la venta de los productos en un mercadillo, alrededor de 200 euros, se ampliarán los cultivos.

