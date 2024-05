Tres vidas cruzadas en torno a una bolsa escondida con un millón de euros: la historia de una madre desesperada, la de un adicto a los problemas y la de una cantante incomprendida. Sobre ese planteamiento, el músico, cantante y cineasta ovetense Leví Star (1978) construye su primer largometraje de ficción, "Las tres partes del espejo", que se estrena el próximo día 17, viernes, a las 20.30 horas en los nuevos cines Embajadores, con los que la proyección en sala ha vuelto al casco urbano de Oviedo.

Una película que esconde un millón de euros / E. Lagar

Leví Star, nombre artístico de Jorge Cienfuegos de Caso, acumula ya una larga carrera en el ámbito musical –tiene siete trabajos discográficos, algunos con su grupo "Uno" y también bandas sonoras para películas y para desfiles de moda en la Madrid Fashion Week–, además de firmar el mediometraje "Noche Loca" (2016) y otros cortos como "Ahí va mi héroe" (2017) y "Mente indiscreta" (2018). Ahora está presentando por toda España, "en una gira por distintos cines como si fuéramos una banda de rock", el largometraje "Las tres partes del espejo", que recibió la mención especial del jurado en el Festival de Cine de Girona y que ya se ha proyectado en Barcelona, Madrid y Málaga, con llenos en el día del estreno.

La ficción de "Las tres partes del espejo" parte de las experiencias personales del director y del co-guionista, Nacho Adorna. Y la mencionada bolsa con el millón de euros, sobre la que los protagonistas habrán de tomar una decisión trascendental para ellos, es la metáfora de una encrucijada común en la vida de muchas personas. "Creo que todos hemos vivido en algún momento esa situación, en la que sabes que si tomas una determinada decisión puntual, tu vida puede cambiar para siempre. No tiene por qué ser algo grandioso, puede ser algo relativamente menor. Ese es un concepto que siempre me ha fascinado", indica Leví, que hace veinte años se marchó de Asturias para tocar con su banda en el Reino Unido y ahora reside en Madrid. "Con esa idea como telón de fondo, aquí tenemos tres personajes de realidades infinitamente distintas y que se reflejan entre sí como si fueran espejos. Son personajes que deciden tomar la decisión con todas las consecuencias, asumiendo que a veces lo justo no es lo correcto y que, aunque cada mentira tenga su causa, cada verdad tendrá su consecuencia. Para completar la historia, tenemos un universo de personajes extremos, tanto en personalidad como en estética, tratando de salir adelante mientras sufren, sueñan y viven al límite", apunta el director de "Las tres partes del espejo".

Leví Star añade que "en un mundo que cada vez está más polarizado, me gustaba hablar también del hecho de que son más las cosas que tenemos en común que las cosas que nos separan. Y eso es un mensaje que cada vez echo de menos en esta sociedad, donde todo es tan rápido, tan efímero y yo creo que voy en la dirección contraria".

El director de "Las tres partes del espejo" asegura que el espectador que el próximo viernes día 17 se acerque al estreno –o a ver el filme en los días siguientes que seguirá en cartel– encontrará "una historia que engancha, amena; esto no quiere ser un filme experimental". Cree que su ópera prima es una pieza "de artesanía llena de detalles, en la que nos encontramos con escenas que tienen dobles y triples significados que revelan una historia profundamente emocional. Aunque a simple vista puede parecer que el argumento nos presenta una historia de puro entretenimiento, la obra esconde gran cantidad de ‘huevos de pascua’ que nos introducen en un universo donde se puede encontrar algo más".