Saúl Alcalá ha sido galardonado con el prestigioso Premio al mejor expediente del Grado en Biotecnología de la Universidad de Oviedo, respaldado por Alimerka.

El estudiante, de 22 años y nacido en Posada de Llanera, comenzó a interesarse por el mundo de la ciencia con 11 años, cuando su colegio tuvo una charla telemática con Margarita Salas. Pese a ello, no fue hasta el final cuando eligió carrera universitaria: "Tuve muchas dudas al respecto a que quería estudiar, pero cuando llegó el momento me decanté por Biotecnología porque su carácter interdisciplinar me atraía". Alcalá tiene en mente continuar desarrollando sus conocimientos sobre esta ciencia: "La investigación siempre me ha gustado, así que me planteo hacer un doctorado después de acabar el máster. Me interesa especialmente la investigación sobre edición genética y la virología, aunque no rechazo otras posibilidades", comenta.

Para el científico, es importante no ponerse objetivos a largo plazo: "Creo que es mejor ponerse metas poco a poco y ver hasta dónde puedes llegar", expone.

El biotecnólogo que ahora se encuentra estudiando el máster en la capital de España no descarta regresar al Principado: "Puede que regrese a Asturias o me quedé en Madrid, pero eso dependerá de las oportunidades que surjan. Las condiciones de investigación están lejos de ser ideales en España, así que también barajo irme fuera del país en un futuro", expresa. Este premio es el resultado del trabajo bien hecho: "Lo único que puedo decir es que mi motivación nunca ha sido intentar destacar, simplemente me he esforzado por ser mi mejor versión y eso me ha llevado hasta aquí", afirma.

El estudiante explicó cómo se sentía tras recibir el premio: "Es una grata sorpresa para mí. Estoy orgulloso por supuesto, pero también nervioso".