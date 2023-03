Álvaro Cervera se mostró sincero en la sala de prensa a la hora de analizar los males de su equipo en una nueva derrota que deja al equipo peleando por no caer

Errores del equipo.

“No sé si el partido se parece a otros, pero sí el resultado. Hemos tenido un problema con el balón muy grave en la primera parte. Llamaba la atención cómo tratábamos la pelota. En al segunda, con los cambios, estuvimos mejor pero sin hacer daño. No ha habido gran diferencia, ellos trataron mejor el balón pero nosotros no las metemos y ellos sí.

“La solución es creer que se puede sacar adelante. No hay una diferencia grande como para perderlos, algún día llegará. Que no sea que siempre que nos tiran la primera acabe en gol. Hay errores que se pueden corregir y otros no”.

Problemas con la pelota

“Con balón, el problema no sé, hay muchas impresiones, entregas. Nos alejamos de tener la pelota, no arriesgamos. No podría enumerar todas. Tuvimos un gran problema, como sucede días atrás. Ellos llegaban a una zona que sabíamos que podían llegar pero no hacían mucho daño, no recuerdo ocasiones claras salvo el gol. Pero no conseguíamos enlazar dos pases. Sí lo hicimos en la segunda parte, pero solo tuvimos la de Masca. Pero ya fuimos a contrarreloj”.

“Una solución es jugar con más tranquilidad, pero es tener jugadores con soltura. Habrá que hacer algo. No vale solo con decirlo. Tendremos que hacer algo”.

Masca.

“Le he visto bien, hizo lo que se le mandó. Si le llegan balones será peligroso. Estuvo rápido, bien. Tuvo mala suerte. Es diferente. Tiene velocidad, que no tenemos arriba. Está marcando en el filial”.

Marcelo Flores.

“Era por la salida de tres centrales, contra equipos parecidos no lo ha hecho mal. Tiene características buenas para presionar la salida, tiene recorrido. Y velocidad y habilidad en el área. No ha hecho mal la salida de balón”.

Cuesta remontar.

“Pesarán las dos cosas, cabeza y fútbol. Pensé que alguna podíamos tener, pero pasaban los minutos, mejorábamos, pero sin ocasiones. No hemos metido más de un gol y le meten, peus puede pensar que es imposible ganarlo. Y ellos el primero que va a portería es gol, esas coas pesan. Pero además algo estaremos haciendo mal”.

El Mirandés.

“La diferencia es que acertaron más. Jugaron mejor, pero la diferencia es que acertaron”.

La situación en la tabla.

“Este equipo no debería estar ahí metido, pero estamos. Yo tengo varias preocupaciones, veo cosas que no me gustan nada. Otras sí me parece que mejoramos, otras nos perjudican mucho”.