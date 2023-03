Tras el susto protagonizado en el entrenamiento del martes, ayer Luismi se integró en el trabajo de El Requexón junto al resto de sus compañeros. Buenas noticias para Cervera que, no obstante, deberá ver cómo es su evolución en el entrenamiento de esta mañana, el último antes de la cita ante el Tenerife, y saber así si puede contar con el centrocampista en el decisivo duelo ante el conjunto chicharrero. Tras la sesión de esta mañana, Cervera publicará la convocatoria. El choque es visto por todos como una final por la permanencia. Borja Sánchez habló de la trascendencia del choque: "Será un partido clave para nosotros y para lo que venga después. Tenemos ganas de sacar los tres puntos porque últimamente nos está costando. Muchas veces no lo hacemos detalles, pero no estamos sacando resultados. Compromiso no nos falta, en absoluto, pero sí nos está costando crear ocasiones y cada vez que nos llegan nos hacen gol. Son detalles. Tenemos la ilusión de cambiar esto el viernes en casa y mirar a lo que venga con otra cara". Y añadió el atacante: "En estos momentos sobra hablar de confrontaciones. Lo que tenemos que mirar es todos al mismo objetivo, el partido contra el Tenerife está ahí y todo lo que haya pasado hasta ahora sirve de poco. Hay que ayudarnos entre nosotros y estar juntos, porque así sacaremos esta situación".