Cervera, sobre Borja Sánchez: "No he sido capaz de sacar su mejor versión y el año que viene no va a estar en el Oviedo"

El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, concedió ayer una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en la que aborda todos los temas de actualidad del equipo azul. El técnico se detuvo en especial a analizar la situación de Borja Sánchez, que tiene una cláusula para jugar en México, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y descartó su continuidad en el equipo azul el curso que viene. Así explicó Cervera la situación de Borja Sánchez.

–¿Cuenta con Borja Sánchez para la próxima temporada?

–Borja Sánchez es un muy buen futbolista, pero creo que su futuro no está en el Oviedo. Creo que es público que tiene un contrato asociado a México. A partir de ahí, no puedo opinar. Es un gran futbolista que el año que viene no va a estar en el Oviedo.

–Tiene una cláusula de salida, pero también podría quedarse en el Oviedo. Si a usted le preguntasen, ¿qué diría?

–Sé por dónde va esa pregunta. Borja es un gran futbolista y tiene condiciones para serlo. No he sido capaz de sacar su mejor versión, seguramente no soy el entrenador que necesita.

–Alguna vez se le vio contrariado en ruedas de prensa con el asunto Borja, ¿por qué?

–Creo que las cosas van día a día. Hablar del pasado no me vale. Yo fui internacional, jugué en Primera… Siempre me hablaban del pasado, no del presente

