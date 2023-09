La previa del Oviedo ante el Andorra: ganar como necesidad

El Oviedo quiere cubrirse ante la tempestad. Le azota a los azules en resultados y lesiones, el inicio de campaña está lejos de parecerse a un día soleado, pero juegan los de Cervera con un factor determinante: el tiempo. Aún hay espacio de sobra para reaccionar y que una temporada que se encaraba con ilusión se mantenga de la misma manera, sin deshinchar el globo. Por eso, Cervera y los suyos necesitan un triunfo hoy en Andorra, 21.00 horas, que llegaría en forma de tirita para el ánimo. Por eso es tan deseada.

Son tres los puntos que muestra el Oviedo en su hoja de servicios. Insuficientes. Son ocho los integrantes del parte médico. Demasiados. Por eso, el choque en el Estadio Nacional de Andorra se convierte en un atajo a calmar las aguas y pensar que las cosas a partir de ahora irán mejor. En todos los sentidos.

Esta semana han sido Mario Hernández y Romario Ibarra los que han caído. De antes, ya se conocía que Rodri Tarín, Álex Millán, Lucas Ahijado, Santi Cazorla y Alemão no estarían. Al menos los dos últimos encaran ya la recta final para estar con el grupo. Sigue también al margen Víctor Camarasa, ausente hasta que esté recuperado de su problema de salud mental.

Pero al menos hay una buena noticia. La vuelta de Colombatto es un respiro para el entrenador, que ya en Valencia, con tan solo una semana de entrenamientos, le situó en el once inicial. Su presencia en la medular junto al indiscutible Luismi es un argumento para pensar que el equipo puede dar de forma inmediata un paso hacia adelante.

Ganar en Andorra y cruzar los dedos con las lesiones. Ese es el plan inmediato de los azules. Puntos para la moral de la tropa y gente que se vaya recuperando para que la libreta de Cervera gane alternativas.

Sarabia y la salud metal. Preguntado en la previa por la situación de Víctor Camarasa, al que entrenó como segundo de Quique Setién en el Betis, Eder Sarabia, entrenador del Andorra, fue claro: "En el fútbol no se trabaja lo suficiente en ese aspecto, porque los jugadores no puedo mostrar debilidades. No entiendo por qué tenemos preparador físico y en el aspecto mental muchas veces lo dejamos a la improvisación. Ojalá lo pueda superar lo antes posible. Que sea más fuerte, que aprenda de todo esto y si sirve para que también otros deportistas o futbolistas levanten la mano y pidan ayuda".