Víctor Camarasa, centrocampista del Oviedo, concedió una entrevista al El Día Después, de Movistar, en la que dio nuevos detalles sobre todo lo que rodeo a su baja por salud mental, de la que ya está recuperado. "Cada vez que llegaba de entrenar era como si estuviera muerto. Desilusión, no tener ganas. Solo quería echarme a dormir y que pasase otro día. El fútbol es una parte muy importante de mi vida, pero no sirve si no eres feliz. Pensaba que podía, y al final no pude", aseguró.

"Todo empezó en pretemporada, veía todo en contra, pero no pasó nada. Me derrumbé, me dio un ataque de ansiedad, no me entraba el aire y volví a entrenar. Tuve que decir que la rodilla, tal. Me daba apuro decirlo", desveló el medio. Camarasa también dio a conocer cómo acabó diciendo basta, poco antes del derbi ante el Sporting. Su mejor amigo le visitó en la ciudad. "Llaman al timbre, le vi y ahí me derrumbé. Fui a la habitación y hasta el día siguiente no salí. No podía más, no lo podía controlar. Fui al psiquiatra ymMe dijo que tenía un problema, que podía haber principio de depresión. Sigo tomando medicación para estar más tranquilo y no darle vueltas a las cosas".