El Oviedo regresó esta mañana a los entrenamientos tras el día de descanso después del esfuerzo ante el Cartagena, solo premiado con un punto. En la sesión de El Requexón no participó Santi Cazorla, que sigue recuperándose de unas molestias físicas. Tampoco lo hizo Víctor Camarasa, que trabajó en el gimnasio. Leo Román, por su parte, empezó la sesión tratándose para después incorporarse al trabajo del grupo.

Antes del entrenamiento, Santiago Colombatto recibió el premio Mahou 5 estrellas como futbolista más destacado del Oviedo en octubre. El argentino dejó una ambiciosa reflexión sobre las opciones del equipo azul en la tabla. “Este mes va a ser importante. He disputado muchas ligas y algunos equipos que están abajo acaban arriba y al revés. Hay que ir partido a partido, no desanimarnos cuando no ganamos ni creernos los mejores cuando sí se gana. No estamos lejos de lo que queremos, estamos ahí. Lo importante ahora es estar concentrados y tratar de lograr el máximo de puntos antes de que acabe la primera vuelta”.

Para Colombatto, el esfuerzo es innegociable: "Yo llegué hace poco tiempo, pero el respeto se gana día a día dentro del campo. A mí me gusta trabajar, trato de llegar temprano y de ser responsable. Compito al 100% en los entrenamientos y los en partidos y también tengo mucho respeto por mis compañeros".