El Oviedo sigue de cerca al pivote de Las Palmas Omenuke Mfulu. El jugador estuvo cerca de firmar por el club azul hace dos semanas pero su convocatoria para la Copa África paralizó la operación. Ahora, el club azul no pierde de vista al pivote por si hay opciones de afrontar su contratación. Mfulu fue capital en el ascenso de Las Palmas la temporada pasada, pero en la presente no está teniendo protagonismo con García Pimienta, técnico de los canarios.

Precisamente el propio García Pimienta se refirió esta mañana a la situación del centrocampista, abriéndole la puerta de salida si así fuera el deseo del futbolista. “A mí Mfulu no me ha venido a decir que se quiere marchar. Pero este año está teniendo pocos minutos. Nuke fue muy importante la temporada pasada para conseguir el ascenso y es un futbolista que siempre suma, es uno de los capitanes. Es muy bueno, tiene mucho cartel, más aún en Segunda División, y entiendo que haya muchos clubes que se interesen por él. Si algún equipo, realmente, le hace una oferta que a él le interese y prefiera marcharse, no puedo hacer que se quede porque está teniendo pocos minutos. Pero mi intención es que se quedase por lo que aporta”, expuso el entrenador del conjunto amarillo ante la prensa.