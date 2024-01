El arbitraje asturiano puede presumir de vivir un gran momento, con un colegiado en Primera División, como Pablo González Fuertes, Eliana Fernández, árbitra asistente también en la máxima categoría, Miguel González, árbitro en Segunda División, y Daniel Novoa, asistente también de la categoría de plata del fútbol español. Un nivel en el que además destaca la juventud de colegiados como Hugo Alonso, Leandro Carbajales y Patricia Cosma, que ascendieron a Primera Federación. Todos ellos fueron galardonados por LA NUEVA ESPAÑA en la XXXVI gala del fútbol asturiano, en la que este año hubo una novedad. Se incluyó también a dos árbitros de fútbol sala: Gael García, árbitro de Primera y Segunda División, y José Enrique Rodríguez, de Segunda División B.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol, Marco Santurio, acompañó a todos los colegiados en la ceremonia, donde aprovecharon para reivindicar el papel del árbitro dentro del fútbol. "Nuestros árbitros destacan a nivel nacional. Su papel es de vital importancia dentro del deporte", aseguró.

Todos los premiados estaban muy emocionados por recoger este galardón. "Estamos muy contentos. Que LA NUEVA ESPAÑA se acuerde del estamento arbitral y de nosotros es un orgullo. Estamos disfrutando de la gala y de como va la temporada. Ojalá estar el año que viene aquí", dijo Miguel González. Sin embargo, estaban algo intranquilos por las polémicas arbitrales que asolan las portadas de los diarios deportivos estos días. "Cuando no llueve a gusto de tu equipo siempre lo más fácil es echarle la culpa al árbitro. El fútbol es así y cuando algo no nos gusta no se debe pagar con los colegiados", indicó Hugo Alonso, que reclamó un cambio. "El árbitro es una persona fundamental para la práctica del fútbol y hay que apoyar su labor junto a la del VAR, que es una herramienta muy útil y ayuda mucho al fútbol", destacó.