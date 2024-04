Las Palmas quiere a Viti, que acaba contrato a final de temporada: el Oviedo cuenta con él

La buena temporada de Viti Rozada, ahora como lateral derecho, hace que el futbolista esté bajo la lupa de varios equipos. El canterano acaba contrato el 30 de junio y el Oviedo aún no ha alcanzado un acuerdo para su renovación, lo que le convierte en una pieza más que apetecible en el mercado. Las Palmas es el equipo que más interés ha mostrado por su contratación. Desde el entorno del futbolista se reconoce el interés canario, pero se subraya que aún no se ha tomado la decisión definitiva. En todo caso, esas mismas fuentes señalan que el conjunto canario no es el único que se ha interesado por el fichaje del canterano carbayón.

Para el Oviedo, la situación supone una amenaza. Viti entra en los planes del club de cara al futuro, y así se lo ha hecho saber a su agencia de representación desde que hace semanas se iniciaran los primeros contactos. Pero el acuerdo para su renovación nunca ha estado cerca. Como las posturas permanecieron alejadas en esos primeros contactos ambas partes, club y futbolista, quedaron en tratar su continuidad, y sus condiciones, más adelante.

Ha sido el cambio de rol de Viti el que ha cambiado el escenario. Como extremo, el canterano podría ser una operación interesante para clubes de Segunda. Pero como lateral, su nivel ha crecido. O al menos así lo entienden los equipos que se han interesado por su futuro.

Las lesiones en el carril diestro, primero de Mario Hernández y más tarde de Lucas Ahijado, provocaron que Carrión empleara al de Laviana como lateral. No era la primera vez que lo hacía, pero nunca con la continuidad de la que ha gozado últimamente.

Desde su paso al lateral, Viti se ha hecho indiscutible en los planes carbayones. Carrión ha encontrado con su velocidad y capacidad para sorprender desde segunda línea un futbolista que se adaptar perfectamente a lo que le pide a un lateral. Esta campaña, el canterano acumula 2.536 minutos en la Liga, tras 32 partidos, 29 como titular. Su contribución en las últimas semanas está siendo básica en las aspiraciones del Oviedo por el play-off.

A sus 26 años, y tiempo después de su debut con 18 años con el primer equipo, Viti está ante una de las decisiones más importantes de su carrera. El Oviedo confía aún en poder contar con él en el futuro, pero el interés de otros conjuntos, con Las Palmas como principal amenaza, pone su continuidad en peligro.

