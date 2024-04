El Oviedo se lleva el derbi virtual: así se clasificó Nacho Abella a las semifinales de LaLigaFC contra el Sporting

Nacho Abella, jugador de EAFC, lo que antes era conocido como FIFA, juego de fútbol de consola, se ha clasificado a las semifinales de LaLigaFC, la competición más importante a nivel nacional de esta disciplina. El ovetense representa al club carbayón y lo ha hecho en un emocionante derbi ante el Sporting representado por "Ethxnh".

El asturiano representa al Real Oviedo en LaLiga eSports, una competición del videojuego de fútbol en la que todos los equipos pertenecientes a las dos competiciones profesionales que hay en España –Primera y Segunda División– cuentan con un jugador profesional para defender su escudo. No fue un camino de rosas. Abella tuvo que pasar primero por varios equipos para finalmente cumplir una de sus metas, llevar el azul y blanco en el pecho. "Para mí es un auténtico honor llevar el chándal con el escudo del Oviedo, es mi equipo y no hay nada que me pueda representar más", se enorgullece el videojugador, subcampeón de España en esta disciplina, a quien ya reconocen por las calles de la capital asturiana. Y es que Abella es uno de los mejores de España. Si bien es cierto que el equipo de fútbol azul de carne y hueso no es de los mejores nacionalmente hablando, el de FIFA es todo un gigante.