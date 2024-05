La opinión de Xuan Fernández sobre la actualidad del Oviedo: La valentía de Carrión

En el fútbol la valentía se cacarea, pero pocas veces se aplica. Como eslogan queda bien en la sala de prensa. Un titular perfecto, un gancho. "Quiero que mi equipo sea valiente". Ya, qué fácil decirlo. ¿Quién quiere que su equipo sea cobarde? Pero a la hora de la verdad el entrenador de turno pone el autobús. Lo sabe bien el Oviedo en los últimos años. No es algo exclusivo de aquí, siendo el conservadurismo del fútbol una lacra de esta década. Hoy por hoy el jugador de moda es el que no arriesga mucho y falla poco.

Luis Carrión constituye una grata excepción. El técnico azul también lo dice en la sala de prensa, donde se maneja bien, pero lo suyo no son solo palabras. En Huesca lo transformó en hechos. Llegaba el Oviedo de bajón, en resultados y en sensaciones, y el entrenador cambió de golpe el sistema y dio paso a dos delanteros. No solo ahí: con Luismi y Homenchenko de baja, considero que no tenía sentido optar por un mediocentro más posicional y jugó con dos creativos, Seoane y Colombatto.

Y más: sentó a Moyano, apostó por Borja Sánchez, que llega a tiempo, y contra todo pronóstico dio un merecido descanso a Bretones para poner a Pomares. Carrión hizo todo esto fuera de casa, ante un rival que se juega la permanencia y en un partido vital en esta categoría loca en la que el más fuerte mentalmente gana. Lo decíamos antes: hechos, no solo palabras, coronados por un triunfo vital que moralmente recupera a la tropa dentro y fuera. ¿Se imaginan un golpe de timón como este con Hierro, Anquela, Ziganda, Cervera...? Difícil. El resultado es que el Oviedo llega a las últimas cuatro citas con todo en juego. La situación es privilegiada si se retrocede unos meses, lo que refuerza aún más el trabajo sensacional que está realizando el entrenador. Ahora llega el momento de la verdad y urge resetear. Eliminar los miedos que salieron a flote ante Mirandés, Tenerife…Ir a por todas. Con Borja y Cazorla sin duda que será más fácil.

PD: Carrión no solo estuvo bien como entrenador, también destacó como representante del club tras las últimas decisiones arbitrales que injustamente se tomaron en contra del Oviedo. El técnico estuvo muy tranquilo en todas sus respuestas. No ocultó el entendible enfado, pero tampoco centró sus esfuerzos en ver fantasmas donde no los hay. No todos en el club tienen esa calma, tan necesaria en momentos como los actuales, con el equipo jugándose un ascenso. Se llama altura de miras. Que tomen nota los que rodean a Carrión.

Visita de Jesús Martínez Jr. y éxito total de Pachuca en México El Pachuca, equipo hermano del Oviedo, vive un momento muy dulce en tierras aztecas. Jugará la final de la Concachampions y afronta ahora los cuartos de la Liga ante el América. El León, equipo del mismo grupo, ya ganó el torneo internacional el curso pasado. Jesús Martínez Jr, presidente del citado León, estuvo en Oviedo la pasada semana y se puso al día sobre la situación del club.

Claro que Paulino y Masca (talismán) pueden jugar juntos En Huesca se demostró: Paulino y Masca pueden jugar juntos de inicio perfectamente. Si había dudas quedaron solventadas. Paulino se acostó a la derecha y metió su séptimo gol. Ojo: nunca en su carrera metió tantos goles en España como los que lleva ahora en el Oviedo. Masca jugó de delantero, su sitio. Y sigue siendo talismán: si es titular, el Oviedo no pierde.

