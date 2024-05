Conoce "Salas por el mundo": Así es la singular asociación que organiza viajes por toda España con salidas desde el concejo salense

Susana Álvarez, llanerense afincada en Salas desde hace cincuenta y cuatro años, creó en 2010 una singular asociación bautizada "Salas por el mundo". El objetivo de este colectivo es dar soporte legal a los viajes que organiza durante el año para un grupo de jubilados del concejo y de municipios vecinos. Tras catorce años de experiencia ha consolidado un grupo de personas afines, que disfrutan conociendo España y, de paso, dando a conocer su querido Salas. "Esto es una terapia para todos, viajar nos sirve para desconectar y disfrutamos mucho", cuenta la organizadora.

Explica que todo empezó en sus años de concejala de Servicios Sociales de Salas. Por aquel entonces empezó a organizar viajes para los mayores del concejo, una actividad que le resultó gratificante desde el principio. "No se me olvida la primera vez que llevé a un grupo a conocer la playa, en los años noventa, fue un día que me marcó", comenta. Así que cuando dejó la Concejalía buscó la manera para seguir organizando estas excursiones para su grupo de fieles. Hacen salidas de lo más variado, desde un viaje de largo recorrido al sur de España a una quedada para comer en un restaurante del concejo. "Viajamos a donde toque y a mi grupo le gusta además mucho bailar, bailan encima de una piedra", bromea esta mujer de 72 años.

El grupo en uno de sus viajes. / R. T. C.

Explica que el grupo ha mermado en los últimos años, especialmente tras la pandemia. "Antes llenábamos dos autobuses y ahora viajamos en uno y no siempre se llena. Tengo gente muy mayor que con el tema de la pandemia dejó de salir", relata esta mujer a la que le encanta estar rodeada de gente y disfrutar de la experiencia de conocer lugares nuevos. Esta vocación de servicio público surgió en sus años de concejala, pero sigue muy viva: "Sé y me consta por sus familias que muchos viajan porque van conmigo y se sienten seguros. Me conocen de toda la vida y les doy seguridad y yo me siento responsable de que todo el mundo esté bien y también agradecida de que confíen en mí".

A la izquierda Susana Álvarez con Paulino Lorences y otras dos vecinas en una salida a Salinas. / R. T. C.

"Salas por el mundo" cuenta con viajeros de Salas, pero también de Belmonte, Tineo y hasta de Oviedo. Se organizan a través de un grupo de WhatsApp con casi trescientas personas. "Ahí publico todo y al que le interesa algo, pues se apunta. Esto lleva tiempo y hasta me cuesta dinero, pero la verdad es que me gusta y como estoy jubilada tengo todo el tiempo del mundo. Sé que los años pasan y que esto tendrá un final, pero, de momento, no tiro la toalla", añade Susana, la líder de este particular colectivo.