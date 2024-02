Según los datos del ‘IV Barómetro Juvenil 2023. Salud y bienestar’, el 59,3% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años reconoce padecer problemas de salud mental (porcentaje que queda lejos del 28,4% del 2017, previo a la pandemia del coronavirus).

Solamente el 36,6% de los jóvenes encuestados afirma no haber experimentado ningún problema de salud mental en los últimos meses. De acuerdo a esta encuesta, Hay más hombres que mujeres entre los que afirman que nunca han sufrido este tipo de problemas: 42,4% de ellos y 30,9% de ellas. Y dos de cada tres han pedido ayuda profesional.

Y es que, en los últimos años se ha evidenciado la importancia de la psicología para nuestra sociedad, aunque todavía hay muchos aspectos que son muy desconocidos, como nos explica la psicóloga y divulgadora María Gómez (@merigopsico en redes sociales) autora de La buena compañía (Temas de hoy).

Ahora da menos vergüenza reconocer que vamos al psicólogo y a terapia. Y es que, apunta, “nuestra generación ha roto un poco con todo ese tabú y las redes sociales han ayudado mucho también a hablar de todo esto. Es verdad que se hable mucho de salud mental a veces, no significa que se hable bien”.

Aunque, reconoce que esta “normalización” es muy positiva, y ha sido en gran parte gracias a las redes sociales, también se corre el riesgo de “patologizar” sentimientos que son propios de la vida cotidiana.

“Se repite mucho la frase de que todo el mundo debería ir a terapia. Creo que todo el mundo tendría que tener el acceso de poder ir a terapia, pero no es para nada una obligación. Y tampoco tiene sentido hablar tanto de salud mental y decir que todo el mundo vaya a terapia cuando mucha gente no se lo puede permitir”.

¿Cuánto tiempo… es demasiado tiempo en terapia?

María Gómez, que cuenta con toda una legión de seguidores en las redes sociales (más de 700.000 en Instagram y 300.000 en TikTok), cuenta a este diario que “no hay que poner tanto el foco en el individuo, sino ver qué se puede hacer para mejorar que no todo el mundo vaya a terapia”. Se trata de un recurso que en muchas ocasiones genera dudas: ¿qué tiempo es el ideal? ¿Cuál es la frecuencia recomendable?

“Desde mi punto de vista, o como yo quiero trabajar, para mí el terapeuta es un poco una muleta que te va a ayudar en un momento, pero que el objetivo a corto o largo plazo, igual tu problema es más grave y necesitas más tiempo, pero el objetivo es que tú puedas vivir sin la ayuda del terapeuta y que seas independiente”.

Pero, “también hay personas que son poco profesionales y que cuanto más tiempo, mejor. El objetivo de todo el mundo tendría que ser poder vivir independiente y una vez que tengas las herramientas que has aprendido en terapia, aplicarlas ya a tu vida general”.

¿Las relaciones sociales afectan a nuestro bienestar?

El primer libro de la psicóloga lleva por nombre La buena compañía. Las relaciones sociales y la gente que tenemos a nuestro alrededor influyen, y mucho, en cómo nos sentimos. “Rodearte de buena gente y pasar tiempo de calidad con ellos, y que no todo sea lo laboral, es muy importante para tu bienestar”, puntualiza.

¿Y cómo conseguir esto en la era de las redes sociales? María Gómez indica que el objetivo debería ser “mantener amistades hasta que uno sea mayor”. “Se ha romantizado el hecho de que una persona esté muy liada y apenas tenga tiempo libre. Yo quiero tener huecos, quiero estar tranquila y quiero aburrirme, creo que deberíamos aburrirnos más”.

Y también es muy importante saber estar uno solo consigo mismo. “Conocerte un poco individualmente, saber qué es lo que necesitas, qué te viene bien, qué no. Y tampoco caer en el otro extremo. Siempre la clave está un poco en encontrar el equilibrio y en encontrar tu equilibrio. Tampoco significa que hagas planes todo el día”, indica.

“Me parece que está genial también saber estar sola, aprender a hacer planes solos y tener una red segura cuando quieras acudir a ella. Es un poco el equilibrio que, obviamente, a veces no es fácil”.

El uso generalizado de las redes sociales no solo puede afectar a nuestra forma de relacionarnos con nuestros familiares y amigos, también con nuestra pareja. Y son una puerta al mundo que pueden generar desconfianza y celos.

“Se dice mucho que una pareja es 50-50. A veces no. A veces yo doy 20 porque no puedo más, tú das 80. Otro día al revés. Intentar sentir exactamente lo mismo y cada día estar igual de bien no es realista. Entonces, creo que está bien encontrar ese equilibrio con tu pareja y también que las dos personas sean personas independientes”.

Y mantener las amistades es esencial para la “supervivencia” de una pareja, porque hay más allá. “Creo que eso es muy importante y que es algo que también está cambiando un poco nuestra generación, mantener las amistades, no encerrarte en la vida en pareja, también pienso que es algo muy generacional que es positivo”.

Las etiquetas en salud mental, ¿son positivas?

Depresión, ansiedad… Son problemas de salud muy frecuentes en nuestra sociedad. De hecho, este último es el trastorno más común en España, ya que afecta al 6,7% de la población española. Sin embargo, etiquetar este tipo de problemas pueden ayudar a estigmatizar la enfermedad porque “pueden limitar a quienes los padecen”.

“La clave está en usar una etiqueta para, mira qué bien te pasa esto, le pasa a más gente, tiene este nombre”.

¿Pueden cambiar las malas personas?

“Solemos pensar que una persona buena se puede convertir en mala, pero una persona mala no se puede convertir en buena. Somos bastante radicales. Para empezar, bueno o malo, ¿qué es bueno o malo? Es una cosa que hemos montado también como sociedad”, señala la especialista, que también tiene un pódcast ‘Croquis Mental’ (Podimo).

“Creo que hay que entender cómo cada conducta en su contexto y confiar en el cambio. Claro que pueden cambiar las personas, cambiamos todo el rato, es que si no, no tendría sentido, no somos los mismos ni que ayer, ni que ahora que he hecho esta entrevista y estoy pensando otras cosas”.

¿Cómo puedo ayudar a un ser querido que vive con un problema de salud mental?

Con una prevalencia cada vez más alta, es muy difícil no conocer a alguien cercano que tiene algún problema de salud mental. Y lo principal, nos cuenta Gómez, es el “acompañamiento sin juicio”.

“Se habla mucho de las personas que tienen un problema de salud mental y se debería hablar también de esas personas que acompañan, porque no es nada fácil, no nos cuentan cómo, y muchas veces juzgamos sin querer, presionamos sin querer”.

La clave, por tanto, es "tener autocompasión por uno mismo y compasión un poco por los demás, desde un acompañamiento sincero, desde el no juicio". “Y a veces, desde una buena intención, no se sabe bien cómo ayudar. Pero mira, también hablarlo abiertamente. Oye, pues, ¿qué te pasa? He visto que estás mal. ¿Cómo puedo hacer para ayudarte? Pues, te escucho, simplemente”.

Y la prevención desde la educación es fundamental. “La mayoría de esas personas que tienen un problema de salud mental antes de los 24 años no reciben tratamiento terapéutico nunca. Lo importante es prevenir. Si no se interviene, aquí ya depende de cada circunstancia, cada problema individual”.