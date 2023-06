Blanca Nieves Fonseca sufrió un ictus hace poco más de un mes y este viernes ha sido una de las homenajeadas por el Hogar del Pensionista El Carmín, de Pola de Siero, que ha realizado su tradicional fiesta del socio en el restaurante Amandi de Villaviciosa y ha querido reconocer a sus miembros más destacados por edad o por otras circunstancias. “Estoy muy contenta de que me hagan este reconocimiento. Todos los años venimos a la comida, disfrutamos y bailamos”, afirma Fonseca, quien a sus 92 años puede presumir de haber tenido una vida cargada de experiencias. Siendo aún muy joven decidió irse a París con una amiga de Gijón. Ninguna sabía francés y durante días buscaron trabajo sin descanso por las calles de la capital francesa. “Al final entré como sirvienta en una casa. No tenía ni idea del idioma y me comunicaba por señas”, recuerda.

En Francia conoció a su marido, con el que se casó antes de trasladarse a Bruselas. En el país belga trabajó en fábricas de costura durante casi treinta años. En su jubilación decidió regresar a España. Más concretamente a Collao, en Siero, a la casa familiar donde nació. “Yo estoy bien en cualquier lado, aunque tras el ictus me tuve que ir a una residencia”, lamenta. Fonseca recibió ayer el homenaje junto a otros nueve socios del hogar del pensionista: Victoria García, María González, América Martínez, Valentín Gutiérrez, Antonio Hortal, Eloína Molleda, Josefa Rodríguez, Ángeles Canal y María del Pilar Pérez. La jornada comenzó con un aperitivo de bienvenida en el restaurante antes de la comida. Tras ella se llevó a cabo el homenaje y la entrega de regalos a los socios de más edad. También se sortearon obsequios entre los asistentes y la tarde se alargó con música y baile. El encuentro congregó a algo más de doscientas personas, entre socios y familiares.