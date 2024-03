La Fresneda, expediente "olímpico": Torralbo, mecánico de la selección de ciclismo, que estará en París 2024, visitó el centro

El colegio público de La Fresneda está desarrollando desde el comienzo de este curso escolar un proyecto educativo cuya temática son las Olimpiadas y este miércoles cerca de doscientos alumnos de tercero a sexto de Primaria pudieron disfrutar de las experiencias que sobre su trayectoria y los valores del deporte les trasladó Alejandro Torralbo, uno de los mecánicos de la selección española de ciclismo. Su profesión le ha llevado a estar en tres citas de los Juegos Olímpicos (Atlanta, Londres y Brasil) y prevé estar en la de París 2024. Lleva nada menos que 45 años cuidando de las bibicletas de los mejores, como Miguel Induráin, Abraham Olano, Iván Basso o Ullrich, entre muchos otros. A lo largo de su vida ha participado en al menos veinte campeonatos del mundo ejerciendo su trabajo y ha estado al lado de deportistas que han logrado hazañas como ganar la Vuelta a España, el Giro de Italia o el Tour de Francia.

Javier Hernández, uno de los profesores del área de Educación Física del colegio explica que el proyecto educativo, en el contexto de las Olimpiadas, intenta "que los niños entiendan el significado de un equipo, más allá del deporte en sí". Y Torralbo ha sido un gran "fichaje" para ello. Es natural de Córdoba, pero reside en la urbanización desde hace tiempo. "Tenemos la suerte de contar con un papá de una niña del centro que tiene una trayectoria a sus espaldas que supone un lujo para nosotros", indica.

La principal idea que Torralbo trasladó a los escolares fue que el esfuerzo y la constancia son fundamentales. "Para llegar al lugar en que están los deportistas olímpicos primero hay que empezar desde aquí, desde el propio colegio", les dijo. Son los profesores de Educación Física "los primeros que van a ver si hay buenas cualidades para un deporte en concreto y son los que mejor van a aconsejar". A partir de ahí, ya llegaría la labor de los clubes y la gente más especializada. Destacó, eso sí, que siempre es positivo formar parte de una entidad deportiva y vivir en el ambiente que proporciona, pues "fomenta en los niños llevar una vida sana, que es un factor muy importante".

Quiso asimismo incidir en que, a pesar de que el deportista es la parte visible, detrás de él hay un equipo formado por multitud de personas. Desde técnicos, entrenadores, psicólogos, equipo médico, utilleros. "Tienen que tener en cuenta que, detrás de un gran deportista, siempre tiene que haber un gran equipo", destacó.

Las Olimpiadas, como no podía ser de otra manera, también tuvieron su protagonismo en la charla Y es que el mécanico de la selección de ciclismo no llegó con las manos vacías. Sobre la mesa del aula en la que se desarrolló la cita expuso las credenciales con las que asistió a los Juegos Olímpicos de Londres y Brasil, el cartel original de Río, dos diplomas de agradecimiento por su labor del Comité Olímpico Español y, lo más especial para Alejandro Torralbo, la bandera de España. "Siempre la llevo conmigo, la tengo siempre en la maleta allá donde voy. Lo primero que hago cuando llegamos al hotel o al lugar donde nos concentramos es colocar la bandera". De esta manera, "mi habitación se convierte en una embajada, si necesitas algo de España, mi puerta siempre estará abierta", apunta.

Sobre ella, y muy a su pesar, se pueden ver las firmas de David Barrufet, exportero de balonmano de la selección española, y de la tenista Arantxa Sánchez Vicario. "Lo cierto es que yo no quería que escribieran en ella, pero ellos se empeñaron y no les pude decir que no", bromea.

Torralbo recuerda que Chocolates Hueso le dio su primera oportunidad. Le siguieron equipos como Clas, Mapei, Banesto, Festina, CSC o Cervélo. Actualmente, además de con la selección española trabaja también como mécanico del equipo ciclista de Emiratos Árabes. Su próximo objetivo son los Juegos Olímpicos de París 2024, para lo que se lleva preparando durante estos últimos cuatro años.