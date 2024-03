La Gala del Deporte de Siero, un premio a la "vida saludable y activa a todas la edades"

Virginio Ramírez, Jesús Abad, Argentina Cristóbal, Raimundo García, Ángel García y Belarmina Zarabozo. | A. G.-O. / La gran familia del deporte de Siero se reunió ayer para poner en valor un año de momentos duros, entrenamientos, compromisos, dedicación... Un año de robar tiempo a la familia y a los amigos para conseguir el objetivo marcado al inicio de la temporada. El Patronato Deportivo Municipal quiso una vez más reconocer los méritos y el esfuerzo de quienes tienen en el deporte un modo de entender la vida. Más de ochenta personas subieron al escenario del auditorio de la Pola para ser reconocidos en una emotiva gala en la que destacaron las menciones especiales a las personas de la tercera edad que practican algún tipo de disciplina y a Agustín Suárez, impulsor del Club de Arqueros de Lugones "Teresa Valdés". "El ejercicio regular tiene innumerables beneficios, tanto para la salud física como mental", destacó el edil de Deportes, Jesús Abad. Es por ello que en la gala de ayer no solo se celebraron los logros deportivos, sino que desde el Ayuntamiento reafirmaron su compromiso con "la promoción de un estilo de vida activo y saludable para todas las edades". "Reconocemos el valor fundamental que desempeña el deporte en el fomento de comunidades más sanas y unidas", dijo Abad. Un logro que no se podría conseguir sin cada uno de los deportivas, equipos y clubes que fueron reconocidos. Todos ellos cumplían con los méritos mínimos establecidos en las bases. Haber ganador una medalla de oro en el Campeonato de Asturias, haber terminado entre los tres primeros en campeonatos a nivel nacional o estar entre los cinco primeros en campeonatos internacionales. En total, 85 deportistas individuales y 33 clubs fueron distinguidos en disciplinas variadas. Hubo atletismo, baloncesto, balonmano, kárate, judo, sambo, tiro olímpico, fútbol, ciclismo, bolos... Y así hasta dieciocho modalidades diferentes. Aunque los momentos más emotivos llegaron con los premios especiales. Por primera vez el Patronato Deportivo decidió reconocer el ejemplo que suponen todas aquellas personas de la tercera edad que siguen practicando algún tipo de deporte. Actualmente, 850 abonados superan los 65 años. Una cifra que se ha incrementado considerablemente con el paso del tiempo.Alicia García-Ovies