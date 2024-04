Es un símbolo de la historia industrial de Lugones, en Siero. Sin embargo, en unos meses tan solo será un amasijo de hierros, piedras y restos de lo que en su día fue una fábrica, con más de 150 empleados, que logró el liderazgo mundial de la producción de cilindros en hierro y acero. La Fundición Nodular, ubicada a las afueras de la localidad, se encuentra ahora mismo en proceso de demolición. Así lo confirmaron este jueves el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Urbanismo, Susana Madera; acompañados por el arquitecto de la empresa propietaria de los terrenos, Emilio Llano.

Detalles del exterior y del interior de las naves. A la derecha, operarios en la zona. | Irma Collín / Lucía Rodríguez

García quiso destacar que Fundición Nodular "fue durante muchos años una de las grandes industrias que hicieron a Lugones existir y crecer". Sin embargo, ya hay licencia de la concejalía de Urbanismo para proceder al derribo de los vestigios de aquella empresa que nació de la mano del auge de la siderurgia liderado por la planta avilesina de Ensidesa. "Es un momento histórico para Lugones y el objetivo del Ayuntamiento es que este lugar vuelva a cobrar vida y que vuelva a generar actividad económica en la zona. Una vez que esté el solar libre, desde el Consistorio se valorarán las mejores opciones que contribuyan al futuro de la localidad", señaló el regidor.

Adiós a los vestigios de Fundición Nodular, la industria que "hizo ser y crecer a Lugones" / Lucía Rodríguez

Esto se hará de la mano de empresa propetaria, tan y como aseguró su arquitecto Emilio Llano. De momento, los trabajos "han comenzado por la retirada de las uralitas, que tienen amianto y son contaminantes, y por eso los operarios van con unas fundas especiales para, posteriormente, encapsular los materiales y sacarlos". Por otra parte, habrá que proceder a retirar las toneladas de acero que componen el puente grúa y los pilares de las naves "cortándolo lentamente con soplete y trasladando los residuos a donde corresponda", detalla Llano.

Adiós a los vestigios de Fundición Nodular, la industria que "hizo ser y crecer a Lugones" / Lucía Rodríguez

Tres naves que se encuentran paralelo, algunas de menor dimensión, las oficinas, el aparcamiento y el depósito de agua. Todo será demolido para convertirlo en un solar de alrededor de 53.000 metros cuadrados. "Exceptuando la chimenea, que a pesar de no estar catalogada como Bien de Interés Cultural, cuenta con protección", señala la concejala de Urbanismo. Una ardua tarea que se prolongará durante aproximadamente cuatro meses y que, según Llano, "conforma un suelo de gran industrial que no tiene sentido mantener ya que la demanda actual del sector no permite su reconversión".

Fundición Nodular cesó en su actividad en el año 2013, después de varios meses de lucha por parte de los trabajadores, denunciando la situación que atravesaba la empresa que, a pesar de haber sido durante años una industria modélica, sus innovaciones en el sector no consiguieron evitar que entrara en concurso de acreedores con propuesta de liquidación, llegando a acumular una deuda millonaria a la que no pudo hacer frente.