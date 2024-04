Esto no hay quien lo entienda

La semana pasada os decía algo tan evidente, pero que en este mundo frívolo y digital se olvida, y es que sin agua no se vive (estudiosos del momento, en tiempos de intensa geopolítica, avisan que la tercera Guerra Mundial se puede producir por el control de los recursos hídricos). También recordaba que la naturaleza está loca, cambiante y algo de esto parece que también afecta a la especie humana, ya que últimamente vamos de sorpresa en sorpresa y la capacidad de asombro alcanza cuotas inimaginables, y todo ello viene reconocido hasta por la propia Consejería de Sanidad, cuya titular, la señora Saavedra, en su toma de posesión, dijo que el mayor problema de su departamento es la salud mental. ¿Motivos? ¿Causas? ¿Soluciones?... La inacción no es buena y en el tablero de las soluciones quizás debemos empezar por plantearnos el tipo de la educación que reciben nuestros jóvenes, que más que integrar, asentar en la sociedad y formar personalidades recias, solventes y resolutivas, parece que aísla, debilita y crea personalidades débiles, titubeantes, desilusionadas, con poca confianza en sí mismos, inapetentes, que más que vivir la vida, la soportan y su grado de compromiso e implicación en la sociedad es mínimo. Este verano un amigo residente desde hace tiempo en Méjico me comentó sorprendido que muchas de las personas, relativamente jóvenes, con quienes había conversado, tenían como única meta jubilarse…

Muchas asociaciones deportivas, culturales, de festejos e incluso políticas, se ven con serias dificultades para garantizar el deseable relevo generacional. El número de militantes de todos los partidos políticos está bajo mínimos ¿Por qué? Faltan ejemplos, referentes morales, personas de buen hacer, creativas, de las que uno se pueda fiarse. Buscar esto en el reino de la mentira, de lo inmediato y vano no es tarea fácil, ya que no abunda, no se practica y lo que parece más grave aún es que se busquen esos efectos para manipular mejor al rebaño, como reconoce el propio Papa Francisco en su Encíclica "Fratelli Tutti”, cuando alerta del colonialismo cultural y de los “pueblos que enajenan su tradición, y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierdan junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y política… ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad?”. Y aún dice más y transcribo: “La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores… La política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino recetas inmediatistas de ‘marketing’ que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz”. Algo de esto percibo yo en la sociedad que nos rodea, tensa, polarizada, inhabitable, cainita, que afecta, afortunadamente, sólo a nivel político, pero que de no ponerse medidas puede afectar al resto de la ciudadanía. ¿En que ha quedado la ilusión sana y esperanzada de la Transición? ¿Quién ha roto el consenso y por qué?

Entre las alegrías del día está el anuncio que ha hecho la alcaldía de Siero de invertir 66 millones de euros en los próximos 25 años en agua y saneamiento, o lo que es lo mismo 2,6 millones al año, cantidad que no es mucha para un concejo tan extenso como el de Siero, con sus 209,3 kilómetros cuadrados y con muchas necesidades. Deseo que algo de esos dineros vayan para reparar y poner nuevamente en circulación una de las fuentes de Traspando, la de la Facienda, que hoy luce molesta placa de “Agua no potable para el consumo humano”, y que en otro tiempo, cuando el arroyo del Toral albergaba en su curso y orillas truchas y cangrejos, nos abastecía de un agua, tan rica y refrescante, que calmaba todo tipo de males y cansancio; después de una agotadora jornada de hierba o heno era el mejor antídoto. Tan único era su sabor, vigor y su abundancia que hubo empresario de la zona que llegó a plantearse su embotellamiento. En el verano una de las sorpresas que aguardaban al visitante era una jarra de agua tan exclusiva. Ahora mientras escribo me parece verla en la mesa, impregnada del fresco vaho de la fuente. ¡Qué delicia!

En España ya va siendo hora que tengamos personalidad, confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades, y que reconozcamos que el mundo lo mueven los mejores, no sólo en el fútbol sino en todos los órdenes de la vida, según principio básico de una sociedad abierta; no les pongamos obstáculos.

En una entrevista que le hizo Jesús Quintero a Paco de Lucía, en 25 de febrero de 1976, le preguntó:

-¿Eres tan bueno como dicen , o es que abundan los mediocres?

- No me das más alternativa que la de decir que abundan los mediocres- contestó Paco de Lucía.

P.D “Abuelos, padres y tíos.

Con los buenos manantiales

se forman los buenos ríos”

(Copla anónima gitano-andaluza)