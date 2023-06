Hace unos años, cuando aún estaba en activo, comentaba con una compañera el cambio de valores que se observaba en nuestra sociedad y la importancia decreciente que muchas familias daban a la formación de sus hijos. Gráficamente lo ejemplificamos diciendo que si en los centros educativos hubiese dos puertas de acceso y en una se asegurase que quien entrase por ella no sabríamos qué sería, si albañil, científico, profesora...pero sí sabríamos que sería persona excelente, educada, seria, honrada; respecto a quien entrase por la otra, no sabríamos qué tipo de persona sería, pero que sí sería famosa, tal vez deportista de élite, cantante, modelo, yutubero...Concluimos que la segunda segunda puerta rebosaría. Cualquiera sabe que solo los famosos que asocian a su singularidad el tener valores de persona no tienen celebridad efímera y gozan del reconocimiento de la sociedad. Por eso me alegró mucho que Javi Fuego fuese elegido como pregonero para el Carmín. Quienes lo conocemos desde la infancia y seguimos su trayectoria sabemos de su disciplina personal, su esmerada educación, su aplicación en lo académico, su compromiso familiar, su cariño a esta villa y sus gentes, su firme sentido de la amistad y su inquebrantable sentido del honor; además de lo futbolístico. Es como si hubiese entrado por ambas puertas consiguiendo la graduación en las dos con excelencia. En él tienen los pequeños un referente para el diseño de su futuro y nosotros nos sentiremos más animados a participar en lo festivo por ser él quien lo pregone y nos anime a ello.