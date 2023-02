En el mundo se cultivan aproximadamente más de 1300 tipos de uvas para la elaboración del vino, las posibilidades son infinitas y están, además, determinadas por el clima y el suelo en el que crecen. Las variedades tintas representan en España el 52% de las hectáreas totales de viñedo. Te proponemos un repaso por algunas de las cepas más importantes de nuestro país. Debes saber también que el tema de las variedades está sujeto a modas, pero claramente el tipo de uva determina el tipo de vino.

Antes de sumergirnos en los tipos de uvas queremos explicarte la diferencia entre un monovarietal y un vino con coupage. Los vinos monovarietales son aquellos que están hechos al 100% de una sola variedad de uva. La palabra coupage es francesa y significa “mezcla”. Así pues, un multivarietal no es más que la mezcla de diferentes vinos de diversas variedades de uvas.

¿Qué es mejor un vino vino monovarietal u otro con coupage?

Aquí hay respuestas para todos los gustos. Hay quien opina que hay muy pocos vinos grandes en el mundo que sean monovarietales. Otros recurren al fútbol para hablar del coupage: no todos los jugadores son delanteros, cada uva en una mezcla realiza una labor, y en ese sentido, el que elabora los vinos por separado y luego los ensambla, tiene más opciones y su vino puede tener más personalidad.

Sean monovarietales o multivarietales estas son las uvas que más vas a oír cuando escojas un vino.

TEMPRANILLO

Es la variedad más extendida y típica de nuestro país: la uva española por excelencia. Es autóctona de La Rioja, y es la variedad más utilizada en la Mancha, aunque está permitida en un gran número de Denominaciones de Origen diferentes, esto significa que la encontraremos en climas muy diversos, dando como resultado una gran riqueza de sabores y matices.

Se llama así porque las uvas se recogen antes que otras variedades (más temprano). Es una uva con notas muy frutales y aromáticas, que envejece bastante bien en barrica.

Aquí tienes un pack de vinos monovarietales de tempranillo para apreciar de qué te estamos hablando:

Pack Tempranillos Crianza D.O.Ca. Rioja y D.O. La Mancha

Esta selección de la Familia Martínez Bujanda incluye tres magníficos ejemplos de vinos elaborados con uva tempranillo en diferentes zonas de España. El pack incluye 2 botellas de Cantos de Valpiedra 2017 (D.O.Ca. Rioja), 2 botellas de Viña Bujanda Crianza 2018 (D.O.Ca. Rioja) y 2 botellas de Finca Antigua Tempranillo Crianza 2017 que son de la D.O. La Mancha.

GARNACHA

¿Sabías que el vino tinto de garnacha es conocido como el “vino del amor” por su calidez y sedosidad en boca? La garnacha es una de las variedades que más fuerte están pegando y que ha sido redescubierta en estos últimos años.

¿Qué tiene esta uva tinta que tanto gusta? Su frescura y una expresión frutal muy acentuada, muy del gusto del consumidor actual, especialmente fuera de nuestras fronteras. Los monovarietales de garnacha hablan del lugar de donde proceden y eso encanta. Actualmente, es una de las uvas que produce los vinos más de moda. Son vinos elegantes y redondos, vinos de caché. Descúbrelo tú mismo con este pack:

Pasión por la Garnacha D.O. Terra Alta

Este pack incluye coupage ya que los tres vinos incoporan diferentes tipos de garnachar junto a otras variedades de uva. Así por ejemplo, la botella de LaFou El Sender 2018 es de elaborado con garnacha negra, syrah y morenillo, LaFou Els Amelers 2020 es un vino blanco 100% garnacha blanca, que es la variedad emblema de la D.O. Terra Alta (Tarragona) y, finalmente, LaFou de Batea 2016, es un tinto donde conviven garnacha tinta y peluda, con una pequeña parte de uva cariñena.

CABERNET SAUVIGNON

Es una de las uvas tintas más conocidas del mundo. Crece en casi todas las grandes zonas vitícolas, en un diverso espectro de climas. Se hizo famosa por su presencia en el vino de Burdeos, concretamente en la zona de Medoc, donde vio la luz. Desde allí se exportó por todo el mundo adaptándose en muchas regiones vinícolas.

Es, probablemente, la uva utilizada en muchos de los mejores vinos tintos del mundo. Aporta una acidez agradable al vino, y envejece extraordinariamente bien en barrica, por ello, se utiliza mucho en coupages para dar mayor estructura y duración a los vinos.´

Aquí tenemos que recomendarte este pack de vinos de Bodega Enate con 2 Botellas de Enate Cabernet-Cabernet 2015 y un maletín portabotellas de regalo. Es ideal para maridar con ahumados, guisos y carnes rojas.

Pack de 2 Botellas de Enate Cabernet-Cabernet 2015 + Maletín Portabotellas de Regalo

VERDEJO

Es la uva blanca típica de la DO Rueda. Aporta el vino un valor aromático extraordinario, que frecuentemente se asemeja al olor de las frutas tropicales.

MACABEO (O VIURA)

Esta variedad constituye la materia prima de los blancos riojanos, aunque se extiende por otras muchas regiones, como Cataluña y Navarra. Proporciona vinos ligeros y pálidos que pueden emplearse junto con la Xarel·lo en la elaboración de ricos cavas.

Para que pruebes ambas variedades de uva blanca te recomendamos este pack:

Pack Finca Montepedroso Verdejo y Finca Antigua Viura

Son 6 botellas de dos de los vinos blancos más representativos de la Familia Martínez Bujanda, cada uno de ellos de una D.O. diferente. Podrás catar la expresión de dos terruños y dos variedades tan distintas como la verdejo en la D.O. Rueda o la viura en la D.O. La Mancha.

CHARDONNAY

Procede de Borgoña pero se adapta a los climas y terrenos más diversos, siempre que no sean muy fríos. Por eso, la encontramos en muchos puntos de la geografía española, donde se cría en barrica. Da como resultado vinos con aromas tropicales y de frutas blancas.

Finalmente, para que pruebes este tipo de uva blanca te recomendamos este pack:

Pack de 3 Botellas de Enate Chardonnay 234

Son 3 Botellas de Enate Chadonnay 234, un vino que destaca por su finura y elegancia, aportada gracias a la fermentación a baja temperatura. Enate Chadonnay 234 es un vino afrutado ideal para pastas, pescados, mariscos y carnes blancas.