La aventura india de Pablo Pérez: "Tenía ganas de algo diferente"

Bengaluru es la capital hindú de la informática y desde hace semanas la nueva casa de Pablo Pérez. El gijonés ha retomado su carrera en India, a casi diez mil kilómetros de distancia de Mareo, donde durante doce años vistió la camiseta del Sporting. "Tenía ganas de probar algo diferente", afirma en la semana en la que apunta a debutar como titular después de tres jornadas en la que su participación ha ido en aumento. Atrás quedan ya meses de "angustia" tras verse sin equipo al caerse varias propuestas en los últimos días del mercado veraniego. Eso, tras su frustrada continuidad de rojiblanco.

"El Pitu y Javi Rico me dijeron que querían que siguiera en el Sporting, aunque primero había que tratar otros temas. Luego llegó el cambio de propiedad (la entrada de Orlegi) y ellos buscaban gente nueva. Les entiendo. Hasta me llamó Gerardo (García, director deportivo) para comunicármelo. Se lo agradecí, aunque tampoco tenía que darme explicaciones. Tocaba cerrar la etapa", resume Pablo Pérez sobre el punto y final a su vinculación con el Sporting. Todavía se le espiga la piel al recordar el acto de despedida que le brindó el club. "Fue uno de los días más bonitos de mi vida", asegura. Entonces, por delante restaban semanas para el cierre de un mercado doblemente frustrante.

"Había varios equipos interesados y se quiso esperar al final porque se iba a hacer casi seguro con alguno de ellos", recuerda del gijonés. No fue así. Pablo inició la pretemporada entrenándose con el preparador Jaime Fernández en Ferrota, Piedras Blancas. Lo que iba a ser para pocas semanas, fueron meses. Con él, otros exrojiblancos a la espera de equipo entonces, como Róber Canella –ahora en el Calahorra– o Berto Cayarga –acaba de firmar por el Radomiak Radom polaco–. "A Jaime le estoy especialmente agradecido porque además de un gran profesional consiguió formar un miniequipo", detalla el gijonés. Su teléfono sonó en noviembre. Un viejo amigo, también exrojiblanco, tenía algo que proponerle. "Molinero me habló de la posibilidad del Bengaluru, en la India. Me dijo que necesitaban a alguien rápido. Lo hablé con mi familia y mi novia, y respondí pronto. No quería volver a arriesgarme a que me sucediera lo de meses atrás", explica. Pablo Pérez fichó por un equipo que ya sabe lo que es ganar el campeonato en la Superliga India, aunque actualmente "estamos lejos de meternos en los play-offs para el título. Vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles en las diez jornadas que quedan". Entre sus rivales, el Goa de Álvaro Vázquez y Marc Valiente.

Su vida ha dado un giro radical. Vive solo en una ciudad de ocho millones de habitantes y se apoya en el otro español de la plantilla, Javi Hernández, ex del Castilla (no confundir con al actual futbolista del Girona). "El 90% de la plantilla vivimos en unos apartamentos que está juntos. En Nochebuena nos reunimos para celebrarlo. Hubo villancicos y todo. En Nochevieja no sé si habrá campanadas o cómo lo haré. Aquí todo es una mezcla de religiones", cuenta antes de despedirse para preparar el partido de este viernes, ante el East Bengal en Calcuta.