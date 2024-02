El Ayuntamiento de Gijón sigue firme: no dará luz verde al Mundial sin garantías financieras pese a la presión de las Cámaras

El Ayuntamiento de Gijón no ha variado ni un ápice su negativa a firmar el documento FIFA, con las condiciones actuales, pese a las presiones recibidas en las últimas horas por las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés, que han solicitado al gobierno local que reconsidere su postura para que El Molinón siga en la carrera por ser sede del Mundial 2030. El proyecto no llegará a Las Rozas. El Consistorio mantiene la misma posición anunciada el pasado viernes por la regidora, Carmen Moriyón, y no dará luz verde al acuerdo mundialista mientras el Sporting no presente un plan de financiación. La fecha tope para la firma del acuerdo estaba marcada para el pasado viernes, día 23. Aunque tanto la FIFA como la Federación Española no pondrían problemas para añadir unos días más a ese límite si ese margen ayuda a que se sumen más candidatas. En Las Rozas ya asumen que El Molinón no superará este filtro, pese a que les gustaría que la candidatura asturiana superase esta fase para disponer de más opciones a la hora de elegir, y de paso meter presión a Marruecos, que quiere rascar más sedes. Cada actor vela por sus intereses.

En cualquier caso, en las últimas horas no se han producido más contactos entre los distintos miembros de la candidatura "Asturias 2030". Y la posición del gobierno local –por más que haya crecido la presión por parte de las Cámaras de Gijón y Avilés (Oviedo está al margen)– se mantiene: sin garantías financieras, ni un proyecto que observen como solvente, ni hay firma ahora ni la habrá después. No es un tema de fechas, sino de viabilidad, entienden en el Ayuntamiento. Es decir: todo sigue igual, pese a los últimos comunicados. No habrá Mundial en El Molinón salvo que el Sporting, promotor de la candidatura, irrumpa con un plan de financiación que ofrezca esas garantías.

La posición de las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés es distinta a la de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, que se alinea con el gobierno local. "Con el no al Mundial el Ayuntamiento arriesga, pero tiene razón, Gijón tiene otros retos", admitió Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA publicada el pasado domingo.