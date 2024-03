"Respeto máximo" de Barbón al Ayuntamiento por el freno al Mundial

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, se mostró ayer muy respetuoso con la posición del Ayuntamiento de Gijón de no avalar las condiciones FIFA mientras el proyecto para reformar El Molinón para que sea sede del Mundial 2030 no tenga plan financiero. "Respeto absoluto y lealtad institucional", aseguró de forma contundente Barbón desde Cangas del Narcea, donde acudió a un acto del PSOE. Barbón evitó manifestarse más allá tras ser preguntado por si el gobierno regional aportaría dinero para que Gijón acogiera partidos de la Copa del Mundo. "No voy a hacer declaraciones sobre este tema", se limitó a decir el presidente del Principado, hasta no hace mucho también responsable del deporte asturiano, y eludió ir más allá en un momento especialmente convulso.

El jefe del Ejecutivo regional sí precisó antes que la decisión de aceptar las condiciones de la FIFA, filtro que es imprescindible superar para mantener viva la llama mundialista, no es una cuestión donde el Principado tenga voz por pertenecer a la triple alianza "Asturias 2030", sino que es el gobierno local de Foro y el PP quien tiene la última palabra y, por lo tanto, el encargado de decidir si el plan llega a Las Rozas o se cae en esta fase. "Nosotros firmamos un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Gijón y el Sporting, y siempre dejamos muy claro que la primera fase, en lo relativo a la FIFA, no es algo que competa al Principado", añadió. De momento, el proyecto mundialista de Asturias es noticia por la lluvia de opiniones, que ha puesto a la candidatura en el foco nacional, de los promundialistas y los contrarios a dar más pasos. Pero más allá de los comentarios, el plan continúa paralizado. La Federación Española ya ha garantizado que el margen de actuación para las candidatas es mayor, y que no dirá ni que sí ni que no –al menos de forma pública– hasta finales de julio, cuando deberá elegir las sedes de España para 2030. En Las Rozas, en cualquier caso, sí observan con recelo al proyecto de El Molinón ante la falta de progresos que lleva esta candidatura en comparación con el resto de ciudades que se postulan para albergar la Copa del Mundo.

El proyecto "Asturias 2030" tiene, en cualquier caso, aún varios meses por delante para recobrar vida y aceptar las condiciones que exige el organismo que preside Gianni Infantino. Pero los contactos entre el Sporting y el gobierno local no se han retomado desde que se produjo el cruce de comunicados una vez que el Ayuntamiento consideró imprudente aceptar las exigencias de la FIFA.