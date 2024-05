Orlegi intenta reavivar el debate sobre el Mundial: así fue la jornada en Gijón con expertos internacionales en la materia

"El deporte no es solo pasión. Genera vinculación y desarrollo". Orlegi realizó ayer en Gijón el Summit Internacional titulado "El fútbol y su rol como generador de valor para la sociedad". Un encuentro encabezado por personalidades como Yon de Luisa, miembro del consejo ejecutivo de FIFA, y Mark Abbott, cofundador de la MLS, entre otros, para analizar el impacto del deporte para generar riqueza.

Orlegi intenta reavivar el debate sobre el Mundial con expertos internacionales / Ángel CabranesÁ. C.,

El congreso, que contó con la cúpula del grupo mexicano en el hotel NH y fue inaugurado por Alfonso Villalva, vicepresidente del Sporting, puso sobre la mesa cómo inversiones similares a la planteada en Gijón para ser sede del Mundial pueden convertirse en motor económico durante años. Entre los asistentes, varios miembros de la corporación municipal, como la vicealcaldesa Ángela Pumariega (PP), a quien se sumó posteriormente Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno (Foro).

"Es un motivo de orgullo", destacó Alfonso Villalva sobre la oportunidad de organizar en Gijón este evento sobre la "generación de valor a la sociedad a través del deporte". El directivo de Orlegi y del Sporting puso en valor que "a través de eventos, a través de infraestructuras, las sociedades pueden crecer, las ciudades pueden tener desarrollo. En Orlegi creemos en este concepto". Sus palabras se hilaron con que esta iniciativa nació dando continuidad "a la nueva Escuela de Fútbol de Mareo", donde, añadió, "se van a formar futbolistas" y también personas "que en la sociedad van a generar un valor".

"Jornadas como la organizada por el Grupo Orlegi siempre son positivas y ayudan a comprender todas las dimensiones del fútbol y su poder para generar sociedades mejores. Debemos perseguir que el deporte sea cada vez sea más profesional y social, y eventos como este ayudan a ello", valoró Jesús Martínez Salvador. Más allá de eso, el Ayuntamiento sigue firme en su posición, con la sede de Gijón para el Mundial 2030 estancada a poco más de dos meses de finalizar el plazo de las candidaturas.

El turno para los expertos se abrió con Mark Abbott quien, apoyado en datos, resumió cómo ha crecido la MLS desde su fundación bajo un modelo fundamentado, en buena parte, en el desarrollo de infraestructuras. En su discurso también detalló cómo el Mundial de USA 94 cambió para siempre la visión de este deporte en Estados Unidos, que en 2026 volverá a ser organizador del evento junto a México y Canadá.

La siguiente intervención fue una mesa redonda entre Fernando Sordo Madaleno, arquitecto encargado del plan de reforma de El Molinón desarrollado por Orlegi; Chus Bueno, director ejecutivo para España y Portugal de Legends International y exdirector de la Federación Española de Baloncesto; Jaime Argüelles, consejero delegado de Duro Felguera y el ya citado Yon de Luisa. "Estamos viviendo la transformación de la industria del entretenimiento. Un evento Mundial nos puede ayudar a acelerar ese proceso, pero los clubes y los estadios tienen que ponerse las pilas para transformarse. El que no lo haga, se va a quedar fuera", enfatizó Bueno. Tras un receso, Quirino Ordaz Coppel, actual embajador de México en España, tomó la palabra para poner como ejemplos de regeneración social a través del fútbol lo vivido en el país azteca con el proyecto de Mazatlán en Sinaloa.

El siguiente turno fue una mesa redonda con Pablo González-Espejo, socio de Uría Menéndez, Javier Torres, socio de KPMG y head of sports de la consultora, y Levi Pérez, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo. Esta mesa, como la anterior, moderada por la CEO global de la consultora Atrevia, Asunción Soriano. La última intervención corrió a cargo de Jaime Blanco, director de la oficina de clubes de LaLiga.

Entre los asistentes, políticos, empresarios, mucha gente de fútbol y el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón, a quien acompañó Ignacio Peláez Vila, jefe de sección de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. Por Orlegi, además de Alfonso Villalba, estuvo presente Pepe Riestra, director global de fútbol, David Guerra, presidente del Sporting, Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, y Germán Brunati, presidente de Atlas (los tres clubes de los que es propietario el grupo), entre otros trabajadores del grupo y del club rojiblanco. También acudieron al acto el socialista Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, la también socialista María Antonio Fernández Felgueroso, Procuradora General del Principado, o los diputados del Partido Popular Pablo González y Pilar Fernández Pardo, entre otros. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, lideró a los empresarios de la ciudad. Del mundo del fútbol, muchas caras conocidas a nivel regional y del norte de España. Clubes como el Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Ponferradina y Lugo contaron como representación. José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, encabezó a la familia del fútbol asturiano. A nivel de aficionados, asistió Gustavo Alonso, presidente de Unipes.

Irarragorri, ausente tras defender su inocencia por presunto fraude

Estaba previsto que Alejandro Irarragorri abriera el Summit Internacional organizado por Orlegi en Gijón, pero finalmente no fue posible "por motivos de agenda". Horas antes del inicio del evento, el medio mexicano "Récord" publicó que la Fiscalía General de la República Mexicana ha ejercido la acción penal contra el presidente del Sporting y del Grupo Orlegi, dueño de Santos Laguna y Atlas, por supuestamente haber defraudado al fisco mexicano una cantidad cercana al millón de euros. La respuesta llegó a través de un comunicado en el que el grupo se defendió. "Ante la información publicada sobre una presunta judicialización, de cuyo proceso fiscal penal no hemos sido informados, sobre un caso fiscal del club Santos Laguna, nos permitimos informar que, como siempre, hemos cumplido con todos los procedimientos y preceptos establecidos por la legislación vigente. Este caso se refiere a la declaración fiscal de club Santos Laguna de un periodo del ejercicio de 2017, consecuencia de una divergencia en la interpretación de la norma que debe dirimirse en tribunales administrativos y no penales. Rechazamos que una cuestión de interpretación se quiera hacer parecer a un tema penal en contra del club o sus representantes, con fines exclusivamente intimidatorios y violatorios del principio de presunción de inocencia".

