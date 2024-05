Así se cocinó la operación Jesús Bernal: la celeridad para anticiparse y la confianza al medio, claves

La celeridad del área deportiva del Sporting para presentar por escrito una propuesta formal por tres temporadas ha sido crucial para apalabrar el fichaje de Jesús Bernal, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, frente al interés real que tenían varios clubes de la categoría en su contratación. En los últimos meses distintos conjuntos de Segunda División se han interesado o han hecho consultas para preguntar por la situación del centrocampista, como Levante o Zaragoza, aunque la rapidez para moverse en un mercado con tanta competencia –una cualidad donde no suele destacar hasta la fecha la dirección de Orlegi Sports– ha tenido ahora un papel fundamental. Incluso se ha contactado en alguna ocasión directamente con el futbolista para hacerle ver la importancia que tendrá en el proyecto deportivo.

Los tres años de contrato que se le ponen encima de la mesa también son un claro indicador de las expectativas que hay depositadas en el club rojiblanco en este jugador, cuya carrera ha experimentado una progresión meteórica en los últimos años. Bernal, de 27 años y que ha disputado todos los partidos con el Racing de Ferrol, revelación de la categoría, era una prioridad para los ejecutivos hasta el punto que se ha escenificado ese interés con una propuesta formal, incluso cuando el Sporting aún no conoce con claridad en qué categoría competirá la temporada que viene. Faltan algunos matices para zanjar el acuerdo, salvo que ahora irrumpa otro de los equipos interesados con una oferta fuera de mercado, algo con lo que nadie cuenta en este punto de las conversaciones. El centrocampista de Muniesa está además muy ilusionado con la posibilidad de firmar por el equipo gijonés y ha solicitado información sobre el club y la ciudad. Pero, de momento, se centra en apurar las opciones de play- off del Racing de Ferrol. En principio, el negocio no se completará esta semana. Sino que los aspectos que falten por zanjarse se solventarán ya para la siguiente.

La operación se ha acelerado con la oferta formal, que está en disposición de ser aceptada por el medio, de 27 años, que ya ha dado su intención de firmar el contrato, pero el trabajo de la comisión deportiva del club rojiblanco para alcanzar este principio de acuerdo para su fichaje con el objetivo número 1 para reforzar el pivote ha sido importante en los últimos meses.

Bernal es un futbolista que agrada mucho a Gerardo García, avalista claro de la operación y que parece tener ahora un punto más fuerza en la organización del Grupo Orlegi a la hora de confeccionar la planificación del Sporting. En aspectos de números y de detalles finales de negociación, el trabajo es cosa del ejecutivo mexicano Salomon Behar. Pero en la elección de perfiles la labor es del director de gestión deportiva del club rojiblanco, que llevaba meses controlando al centrocampista del Racing de Ferrol y enviando informes a los mandamases deportivos del Grupo. Primero, en enero, se valoró su perfil por si Jonathan Varane era transferido al Norwich City, algo que estuvo lejos de hacerse. Bernal tenía una cláusula de salida accesible, pero aquello no avanzó. Aunque ha sido ahora cuando se han dado pasos de verdad para llevar a cabo la incorporación.

Bernal acaba contrato con el Racing de Ferrol el 30 de junio y hace tiempo que ha dejado sin contestar una oferta de ese club para renovarle por tres temporadas. De momento, esa oferta y la rojiblanca son las únicas que ha tenido encima de la mesa. En Mareo mantienen la prudencia hasta que la operación no esté hecha al cien por cien.

Amadou pasa los chequeos

Por otro lado, Amadou Coundoul ya ha superado los chequeos médicos y el acuerdo para fichar por el Sporting, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, es un hecho. Falta el anuncio oficial, que apunta a producirse al término de la temporada del filial, que lucha ahora por ascender a Segunda RFEF por la vía de las eliminatorias. Pero nada más. Amadou, de hecho, ha estado en las instalaciones de Mareo en los últimos días firmando los documentos. El delantero senegalés comenzará la pretemporada con el primer equipo y de él dependerá su encaje.

El área deportiva también busca un interior de recorrido

Una vez se complete la contratación por tres campañas de Jesús Bernal, el área deportiva dejará lista muy pronto una de las grandes prioridades para reforzar con vistas al siguiente proyecto como era la búsqueda de un pivote con un perfil posicional. Pero los responsables de la comisión deportiva también indagan el mercado para firmar a un interior de recorrido, un "medio box to box", capaz de aportar goles desde la segunda línea, un perfil Pedro Díaz, con área.

En ese sentido, un futbolista que gusta mucho a los ejecutivos del club gijonés es Sergio Ortuño, del Eldense, pero si el club alicantino sigue en la categoría de plata su llegada a Mareo se antoja muy complicada, por no decir casi imposible. De hecho, esa gestión está ahora mismo parada, sin avances, ante las altas exigencias de su club, que tiene amarrada su situación contractual y no necesita vender a un activo valioso. El Eldense pide la cláusula por el interior, que está por encima de un millón de euros, una cantidad inaccesible para las arcas financieras del Sporting. Ortuño tiene un año más de contrato en Elda.

La incorporación de un interior de largo recorrido, con piernas, e ida y vuelta, es una necesidad expresa para el proyecto independientemente de la categoría en la que milite el club gijonés, que controla perfiles de jugadores para ambos escenarios, estando más trabajado el mercado de Segunda División, por las circunstancias clasificatorias del club. En la entidad rojiblanca asumen que deberán volver a lidiar con una finanzas limitadas, además de encajarse al tope salarial que condicione La Liga, que ha ido actualizando los márgenes de movimientos de los clubes en función de sus ingresos y pérdidas.

