La reflexión de Djuka: el delantero analizará su futuro y la opción de Atlas cuando termine la temporada

Djuka se ha sumergido en un periodo de reflexión y no tomará hasta el final de la presente temporada una decisión sobre la propuesta que le ha planteado hace escasos días la dirección de Orlegi Sports de ser transferido a Atlas, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El delantero, de 30 años, tiene previsto analizar con calma su futuro y todos los pros y contras que plantea la opción de competir la siguiente campaña en México. Pero lo hará cuando acabe el curso junto a Darko Ristic, su agente, hombre de su máxima confianza, y su familia, que juega un papel fundamental.

De momento, su foco está puesto en ayudar al Sporting a clasificarse para el play-off. La decisión será tomada de forma consensuada con su círculo estrecho, que es fundamental en su vida. El domingo, Djuka podría despedirse de El Molinón tras seis temporadas. Si lo hace sobre el verde, disputará su partido número 230 con la camiseta rojiblanca.

Algunas voces han recomendado al atacante aceptar la opción de competir en el club de Guadalajara al entender que el próximo curso tendrá de nuevo un protagonismo residual en la entidad rojiblanca. Djuka, de hecho, está algo dolido por algunas situaciones vividas esta campaña y que le han dejado muy tocado. En los tres últimos encuentros ha disputado tan solo tres minutos. El Atlas le ha mostrado una confianza muy alta y le ha hecho saber que allí, en cambio, será un futbolista esencial. En lo económico, la oferta es importante –ya está estipulado en el contrato–. Por edad y circunstancias, todo influye. También pesa la dificultad de encontrar una propuesta financieramente tan relevante en España o en otras competiciones del extranjero. Además, le restan tres años más de contrato en el club rojiblanco y encajar otra operación que no sea un movimiento entre clubes del mismo grupo es complejo. Rescindir no es opción. Mientras que en Orlegi han descartado en los últimos mercados cesiones porque las propuestas no eran ventajosas. Por lo pronto, Djuka ha recopilado informes sobre el Atlas y la ciudad de Guadalajara. La academia AGA y el estadio de Jalisco le causaron una grata impresión el pasado verano, en el "stage" del equipo gijonés en México.

Otras voces, en cambio, le instan a esperar un poco más a conocer todos los detalles sobre el proyecto que configurará el Sporting antes de tomar una decisión tan drástica como es la de abandonar Europa. Djurdjevic está abierto a jugar en la Liga MX, pero quiere estar seguro de que las decisiones que toma son buenas para él y para los suyos, no solamente para la organización. También entiende que tiene un contrato firmado con el Sporting de larga duración (2027) y que, si lo considera oportuno, está en su perfecto derecho de cumplirlo. En él se refleja una cláusula de salida a México para competir en uno de los dos clubes que controla Orlegi Sports (Atlas o Santos Laguna). Pero este planteamiento no se puede ejecutar de forma unilateral. Es decir, el Grupo lo puede proponer, como ha hecho, pero la decisión siempre será en última instancia del futbolista balcánico. Los tiempos de la organización no son los del delantero, que no tiene prisas. La cúpula de Orlegi Sports quiere conocer cuanto antes cuáles son los planes del internacional montenegrino para avanzar en la planificación del Atlas y del Sporting, aunque respetará siempre la decisión que tome el jugador. Primero, porque si Djuka dice "no" por segundo verano consecutivo a efectuar el traslado, el club de Guadalajara debe buscar otro "9" que ilusione a la afición tras un año muy complicado en la Liga MX. En Mareo también están pendientes de ver qué sucede para conocer cuál es su margen de movimiento en el mercado.

La planificación deportiva del club rojiblanco está ahora mismo en "stand by" hasta que se clarifique si el equipo consigue entrar en play-off, mientras la comisión deportiva examina perfiles. Hay un objetivo decidido, Jesús Bernal, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Y otros jugadores en el radar, pero en compás de espera.

Si el club continúa otro año más en Segunda y Djuka apuesta finalmente por seguir en Mareo, obligaría a los responsables deportivos a realizar un ejercicio de ingeniería financiera para encajar la ficha del punta balcánico –importante– en el tope salarial, y, a la vez, firmar a otro delantero para diseñar un proyecto competitivo. La entidad asume que si el club sigue en la categoría de plata tocará ajustarse, y de qué forma, el cinturón para adecuarse a las circunstancias. Habrá otros tres equipos que desciendan y tengan más músculo económico, y un nuevo año en Segunda supone cerrar otro ejercicio con pérdidas.

Todo mientras se espera a la resolución de LaLiga por el litigio con el Espanyol por el traspaso al Girondis de Pedro Díaz. Tocará economía de guerra, y habría que soltar fichas importantes, además de los cedidos. Izquierdoz e Insua acaban su etapa en Gijón y no seguirán.

