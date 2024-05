Crece la "puerta de entrada al inframundo" en Siberia

Los científicos han descubierto que la enorme depresión de Batagay, un hueco de 990 metros de ancho en el permafrost del Lejano Oriente ruso, que se conoce popularmente como la "puerta de entrada al inframundo", está creciendo en una magnitud considerable cada año: se amplía a razón de 1 millón de metros cúbicos en forma anual, a medida que el suelo helado se derrite.

Un nuevo estudio publicado en la revista Geomorphology, realizado por un equipo internacional de investigadores liderado por científicos de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, en Rusia, y el Instituto Alfred Wegener, en Alemania, ha arrojado datos concluyentes sobre un crecimiento constante de la megadepresión Batagay, un gigantesco cráter ubicado en el norte de Yakutia, en Rusia, en la región de Siberia oriental.

El ingreso al “inframundo”

Conocido como la “puerta de entrada al inframundo” por su sorprendente tamaño, el cráter de 990 metros de ancho localizado en el permafrost ruso está creciendo activamente: se amplía alrededor de 1 millón de metros cúbicos por año, dejando en claro que el derretimiento de los suelos helados se continúa intensificando y acelerando.

Se llama permafrost a todo terreno que haya permanecido congelado durante al menos dos años: estas estructuras conformadas por tierra, rocas y sedimentos, que se amalgaman en un todo por el hielo, son vitales para el equilibrio ambiental y climático del Ártico y de todo el planeta. Sin embargo, el calentamiento global antropogénico y otros factores relacionados están provocando su rápida desaparición.

De acuerdo a un artículo publicado en Live Science, el cráter Batagay medía 790 metros de ancho en 2014: según los datos del nuevo estudio, esto indica que creció 200 metros de ancho en menos de 10 años. Aunque los especialistas ya sabían que la megadepresión estaba creciendo, la nueva investigación es la primera que cuantifica con exactitud el volumen de material fundido que brota del cráter y las dimensiones de su permanente crecimiento.

Un crecimiento excesivo del cráter

Según escriben los investigadores en el estudio, cuyo autor principal es el científico Alexander Kizyakov, “las características del deshielo rápido del permafrost están muy extendidas y se observa que aumentan en el terreno de permafrost rico en hielo del Ártico y el subártico". Al mismo tiempo, concluyen que la cantidad de hielo y sedimento perdido por el cráter Batagay es excepcionalmente elevada, debido al gran tamaño de la depresión.

Los resultados muestran que una región de hielo y sedimento que equivale a más de 14 Grandes Pirámides de Giza se ha desvanecido desde el colapso de la estructura. El ritmo de derretimiento se ha mantenido relativamente estable durante la última década, desarrollándose principalmente a lo largo de la pared frontal y en los bordes occidental, sur y sureste del cráter. Los científicos utilizaron imágenes de satélite, mediciones de campo y datos de pruebas de laboratorio, a partir de muestras obtenidas en Batagay.

Referencia

Characterizing Batagay megaslump topography dynamics and matter fluxes at high spatial resolution using a multidisciplinary approach of permafrost field observations, remote sensing and 3D geological modeling. Alexander I. Kizyakov et al. Geomorphology (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109183