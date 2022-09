Ana María Aldón se ha dejado ver en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada con un impresionante vestido de la diseñadora, con una sonrisa de oreja a oreja y acompañada por el Maestro Joao. Lejos de querer responder a todo lo que se ha dicho sobre ella esta semana, la colaboradora de televisión ha dado un golpe en la mesa y ha explicado cuándo y dónde responderá a Kiko Jiménez.

"No voy a responder a ningún tipo de pregunta porque yo trabajo el domingo y será ahí cuando responda, el domingo y en mi programa" comenzaba diciendo Ana María cuando le preguntábamos por la polémica generada por Kiko, además ha explicado que aunque no quiera hablar hoy, el domingo sí lo hará porque "tengo ganas de responder", pero en este momento prefiere "disfrutar, no quiero comerme la cabeza con historias, ahora mismo es bueno desconectar".

Ana María asegura que "tengo voz y tengo plataforma para hacerlo" y por tanto, "el domingo lo voy a explicar". Aunque ha lanzado una advertencia a todo el mundo, lo que va a decir "no lo sabe nadie lo que voy a hablar y lo que voy a decir" y tampoco se lo ha pensado mucho porque "no he tenido tiempo para pensar porque cada vez me entero de más cosas".

Cuando le comentábamos las graves acusaciones que ha lanzado Kiko ha explicado que hay otras cosas más importantes: "la vida es muy dura, es dura", por eso "estoy en tratamiento" y ha preferido disfrutar de su plan social para así evadirse de la triste realidad que azota su vida desde hace meses: "me apetece tener un poquito de vida social, que no tengo nada de vida social".

En Ya es verano, Verónica Dulanto ha podido hablar con Ana María, que le ha compartido con los espectadores cómo ha sido su conversación con ella: "No da crédito porque es la gota que colma el vaso de Ana María", es la impresión de la presentadora tras escuchar el audio que le envía la mujer del torero: "El mensaje puede marcar un antes y un después si se confirma de lo que estamos hablando". "Lo que se da a entender... yo me pregunto ¿dónde estoy metida?", es lo que se pregunta Ana María ante las especulaciones. Ortega Cano decide intervenir en directo para plantarle cara a Kiko: "En cuanto escuché las manifestaciones de este individuo, lo puse en manos de un abogado de confianza. Todo lo que dijo es mentira, es falso, como el beso de Judas. Vive, desde hace años, de la falsedad y la mentira. No se puede especular algo que no es real y transformar algo sin pruebas ninguna, una falacia mentirosa. Se actuará en consecuencia de la justicia. Espero y deseo que se nos respete. Es muy fácil echar por tierra la vida de toda una familia...".

"No sé qué habré hecho yo en la vida", se pregunta en voz alta Ortega Cano, "pero me está costando todo mucho. Lo único que he hecho en mi vida es trabajar y darlo todo a la gente que se ha portado bien conmigo. En mi familia estamos sufriendo ya demasiado, que nos dejen vivir, por lo menos". Además, el torero dice desconocer el contenido del mensaje que Kiko le envió a su mujer, pero cree saber por dónde pueden ir los tiros.

Tras esto, el diestro se pone algo nervioso y se altera a la hora de hablar de su hijo y de las mentiras que dice que pesan sobre su familia: "Aunque me tenga que empeñar todo, este tío va a ir a la cárcel", explota durante su llamada. Deja claro, por tanto, que hará lo posible para que la justicia tome medidas en este asunto. Por su parte, los colaboradores se preguntan hasta qué punto lo que ha contado Kiko puede ser verdad o no.

Kiko Jiménez envió un mensaje a Ana María Aldón con la intención de darle una información bomba. Mucho se ha hablado del contenido de ese mensaje, pero la colaboradora asegura no haberlo leído porque tiene desactivadas las notificaciones de su móvil: "Tengo miedo de lo que me puedo encontrar. para seguir con la cabeza estable, he pensado que, cuando yo vea al especialista, se lo comentaré y a ver si él me ve preparada. Yo no me veo preparada". Por otro lado, Ana María sí que se ha pronunciado sobre el momento en el que Kiko decide enviarle el mensaje desde el plató de 'Sálvame': "Si él estaba presente y no me dijo nada ¿es que participó de eso? Da a entender que es algo muy gordo y que está relacionado con algo que a mí, en su día, me afectó muchísimo. Si es cierto, es muy grave lo que da a entender. Y si no es cierto, también es grave que lo vaya diciendo". Ortega Cano se mostró muy enfadado con Kiko Jiménez el sábado en 'Ya es verano' y Ana María ha sido testigo de su polémica llamada al programa: "Es un tema muy doloroso. Ayer le pregunté si eso había ocurrido y me dijo que eso no era cierto. (Se dirige a Kiko) ¿Él estaba supuestamente delante cuando pasó eso? Es entonces cuando la mujer de torero habla de la polémica paternidad de su hijo: "No me hace falta ver la cara de mi hijo fuera de mi tripa para saber quién es el padre".

El público ha estallado en redes contra Kiko Jiménez y la cadena que le da voz. "Si hay algo sucio, bajuno e indigno es contar lo que sabes de una persona y su familia por la confianza que han depositado en ti debido a una relación íntima Eso es lo que está haciendo Kiko Jiménez con el aplauso de salvame y Terelu".