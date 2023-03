Muchos le han perdido la pista. Pero él es feliz volviendo a su vida más discreta, lejos del foco y de la presión que genera ser muy famoso. Su retirada de los escenarios le ha servido para poder disfrutar más de otros placeres de la vida.

Así lo confiesa el propio Dani Martín, quien sorprendía a sus seguidores cuando, tras poner el broche de oro en Madrid a la intensa gira con la que recorrió nuestro país en 2022, anunciaba su retirada temporal de la música: "Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel. El que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra... Nos vemos en unos años, sed felices. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad", publicaba en sus redes sociales el pasado 11 de diciembre.

Un adiós que desataba una ola de reacciones en sus incondicionales y tras el que se veía obligado a aclarar que no se trataba de una retirada definitiva sino de un descanso para coger impulso y volver con más fuerza que nunca para dar lo mejor de sí sobre los escenarios después de un año tan intenso tras el que, como confesaba, necesitaba parar para encontrar la mejor versión de sí mismo.

Tres meses después, Dani ha reaparecido y lo ha hecho en los Premios Dial en Tenerife, donde ha recibibido un reconocimiento a su trayectoria y donde, feliz y relajado, nos ha hablado de qué ha estado haciendo en este tiempo en el que tanto le hemos echado de menos. Los premios Dial han dado mucho de sí, también para confirmar lo que era un secreto a voces: al amor entre Sebastián Yatra y Aitana, dos de los cantantes del momento.

En esta entrevista realizada por Chance (Europa Press), Dani Martín relata a qué dedica su tiempo fuera de la música... Y confiesa que, entre sus aficiones, está darle a la bebida con sus amigos.

-Enhorabuena por los premios Cadena Dial en Tenerife, estarás contento.

-Pues sí claro, 23 años después y que sigan acordándose de uno es motivo de alegría

-¿Te lo esperabas, dos décadas en el mundo de la música, es un mundo difícil?

- El mundo difícil es el de los mineros, esto es todo el rato divirtiéndonos, lo pasamos bien, disfrutamos, hacemos cosas vocacionales, soy un afortunado y lo más bonito de todo es que nunca me espero nada, estaba en casa... Me apetece estar un tiempo tranquilo, separado de lo que ha estado el año pasado inmerso en una gira enorme y ahora me apetece estar en casa, ver la tele

"El mundo difícil es el de los mineros, esto es todo el rato divirtiéndonos, lo pasamos bien, disfrutamos, hacemos cosas vocacionales..."

- No se entendió la retirada

- No hay nada que aclarar, lo que dije estaba muy claro, supongo que funciona más sacar las cosas de contexto para que la gente entre a ver la noticia... Si me retiro de la música me muero, soy la persona que más ama la música y mi corazón está en mi proyecto absolutamente

-¿Cuándo te volveremos ver disfrutando de tu gran voz?

- No creo que tenga una gran voz, creo que tengo una capacidad de transmitir cosas y eso, pero lo mejor es que no tengo pensado nada y lo más bonito, cuando fluya. Cuando sea y cuando ya llevas unos años es mejor echarse de menos y que haya un motivo real para volver a vernos

- Qué estás encontrando en este tiempo

- Me estoy emborrachando, disfrutando con mis amigos, jugando al fútbol, los sábados viendo el roscón de 'Pasapalabra', viendo un montón de series que os recomendaría y no acabaría, estando con mis padres, viajando, haciendo eso que quieres hacer cuando estás trabajando para ganar un dinero, disfrutar de tu sofá, de tu cama, de viajar, de todo eso

- ¿Tienes instinto paternal?

- Lo he tenido a veces, pero ahora mismo no lo tengo, no, estoy feliz.

- Preguntarte por Amaia Montero...

- Las personas, los seres humanos, pasamos malos y buenos momentos y quien diga lo contrario miente, las personas que están de cara al público, se sabe lo que está pasando... ¡Qué le voy a desear a una persona que quiero! Lo mejor. Una chica con un talento, con cosas bonitas para ofrecer al público, cuando tenga que ser será y volveremos a disfrutar de una artista increíble, una mujer llena de sensibilidad y llena de cosas para ofrecer a la música. Y cuando tenga que volver, volverá.

- También está bien ese parar para sanarse.

- Al final, somos seres humanos y no sé, cuándo te van a operar todos sentimos el mismo miedo y estamos en el mismo lugar, todos estamos al mismo nivel y a todos nos puede pasar tener problemas de todo tipo

- María Pombo está esperando una niña, ¿te alegra?

- Claro, cómo no me voy a alegrar. Me alegro de todo lo bueno, me gustaría que se acabara la guerra en Ucrania, que me parece el acontecimiento más bonito que nos podría pasar a todos