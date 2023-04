Que Ginés Corregüela es el hombre del momento y el concursante de ‘Supervivientes’ que más está dando de qué hablar en los programas de Telecinco es algo de lo que no cabe duda a estas alturas. Sin embargo, pocos recuerdan que él ya tiene un pasado televisivo en la cadena.

El rey de los bocadillos XXL visitó ‘Sálvame’ hace justo un año y deleitó a todos los colaboradores con algunas de sus contundentes combinaciones. Fue allí, en el espacio de las tardes, donde Carmen Borrego tuvo un feo gesto con él.

El feo de Carmen Borrego a Ginés Corregüela

El ahora concursante de ‘Supervivientes’ acudió a la sección ‘Lo de Belén’ en el programa ‘Sálvame’ en el año 2022 y lo hizo para hablar de su faceta como ‘tiktoker’. Allí, ante los colaboradores del espacio, preparó un bocadillo al que no le faltaba ningún ingrediente.

Le metió croquetas, filetes de lomo y demás ingredientes que hicieron de ese alimento hipercalórico todo un manjar. Una creación que no agradaba a todo el mundo y que una de las colaboradoras se negó a probar.

Belén Esteban y la dirección del programa le ofrecieron la oportunidad a Carmen Borrego de comerse el bocadillo XXL de Ginés Corregüela a cambio de un privilegio: ocupar el sitio de Lydia Lozano y tener un cuadro en el pasillo.

Pese al jugoso premio que podía conseguir, la hermana de Terelu Campos se mostró muy reticente a probar el bocadillo del ahora concursante de ‘Supervivientes’ y eligió otra alternativa: beberse un vaso de aceite.

Ginés Corregüela, que había preparado ese bocadillo con esmero, se quedó con cara de póker al ver que la hija de María Teresa Campos no estaba por la labor de probar su plato estrella.

Carmen Borrego explicó que no se negaba a probarlo porque tuviera mala pinta, sino porque no quería quedarse “sin piños”. Aquella justificación no fue suficiente para los colaboradores, que la empujaron a darle un mordisquito.

Tras probar el bocadillo XXL de Ginés Corregüela, a Carmen Borrego se le cambió por completo la cara y se le puso un gesto de asco que no pudo frenar. Un feo que tuvo lugar hace un año.