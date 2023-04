La isla de las tentaciones es un reality que se emite en Telecinco los lunes a las 22.00h. El programa, presentado por Sandra Barneda, consiste en que cinco parejas que no están en su mejor momento acuden a una isla en la República Dominicana para poner a prueba su relación.

Los chicos de las parejas son enviados a una casa con diez mujeres solteras y las chicas, por su parte, vivirán en otra casa con diez solteros. El propósito es comprobar si con la convivencia, las fiestas y las citas que deberán tener, las parejas serán capaces de resistirse a la tentación o cometerán una infidelidad con alguno de los solteros.

El programa, que lleva ya seis ediciones en emisión, no deja de batir récords puesto que los enfrentamientos e infidelidades que se producen entre los participantes son el factor que más engancha a los espectadores.

Una enfermedad diagnosticada a los 18 años

Melodie Peñalver habla de la evolución de su enfermedad. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene un trastorno digestivo de carácter crónico que en ocasiones le dificulta hacer vida con completa normalidad. La de Elche fue diagnosticada la enfermedad de Chron a los 18 años; una patología con la que ha aprendido a convivir y de la que ahora no ha dudado en hablar con sus seguidores.

La exnovia de Cristian Jerez ha tenido que hacer frente a etapas muy distintas por culpa de este problema de salud que le he llegado a provocar terribles y fortísimos dolores en el abdomen, ha provocado su paso por el hospital en distintas ocasiones y llevado incluso a hacer que perdiera el conocimiento durante varios días.

A pesar de todo, la joven asegura llevar bastante bien su enfermedad y encontrarse en un buen momento. Melodie sufre una enfermedad crónica que causa inflamación e irritación en el tubo digestivo. Afecta con más frecuencia al intestino delgado y el comienzo del intestino grueso, sin embargo, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo.

Su abdomen suele estar algo “hinchado” por culpa de esta enfermedad, no obstante, Melodie asegura encontrarse mucho mejor desde que decidiera cambiar de hábitos. “Esta semana me noto mucho más plana”, asegura mientras explica que ha empezado a realizar ejercicio cardiovascular y que ésta podría ser la causa principal de su mejoría.

“Me lo estoy notando. Siempre lo suelo tener algo hinchado por el Chron y esta semana me noto mucho más plana”, comenta. La también exnovia de Beltrán San Jorge (su tentador en LIDLT) se ha propuesto mejorar su apariencia física y “ganar músculo”; un reto en el que la constancia está siendo clave y que, además, está ayudando a desinflamar su vientre.

“Me la diagnosticaron con 18 años y la verdad es que desde entonces no he tenido muchas complicaciones, ni me han tenido que hospitalizar nunca”, explica la ilicitana, que aunque no ha tenido que estar ingresada, sí ha mostrado en varias ocasiones su preocupación debido a los fuertes dolores que ha tenido.

“Sé que hay mucha gente muy mal por esta enfermedad, sobre todo cuando da un brote. Yo, por suerte, la tengo bastante leve y en una zona muy corta del intestino. Prácticamente hago vida normal, aunque hay ciertos alimentos que evito comer. No me dan brotes muy fuertes y espero que siga así por muchos años”, explica a través de sus redes.