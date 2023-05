Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Molinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Cada semana los concursantes del reality recibían la visita de uno de sus familiares o personas más queridas en la isla. Según avanzaban las semanas, Adara comenzaba a sentirse triste porque no llegaba la tan ansiada visita de su madre. Confesaba incluso haber soñado con ella cada día, pudiendo así verla y tocarla después de tanto tiempo. Hoy, durante la emisión de 'Supervivientes: conexión Honduras', se cumplía el sueño de la concursante.

Sin embargo, el programa no ha querido ponérselo nada fácil. Al pedirle que se subiera la barca para cambiar de playa, Laura Madrueño le pedía que no se hiciera ilusiones por si acaso. Al llegar a la nueva localización, recibía un pergamino escrito con la letra de su madre en el que descubría que no podría verla hoy. Volvía de nuevo con sus compañeros visiblemente triste por no poder ver a su madre.

Lo que no esperaba es que el programa hubiera escondido a Elena, su madre, dentro de una caja y que tuviera que jugar a adivinar distintos platos para ganar más minutos con su madre. Debido a los nervios, le costaba cumplir el reto por lo que los compañeros e Ion Aramendi no dudaron en darle pistas para conseguir el objetivo.

En cuanto terminó la dinámica, madre e hija corrieron a abrazarse, viviendo el momento que tanto tiempo han esperado. La madre de la concursante le aseguraba que ya está muy cerca del final del concurso y le daba la enhorabuena por lo bien que lo estaba haciendo estas semanas. Para tranquilizarla, le comentaba "está todo como tú querías que estuviera", a lo que ella respondía asintiendo mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Elena ya ha vuelto a España y está en casa, pero antes ha tenido que hacer una parada en urgencias. "Los mosquitos me devoraron todo el cuerpo y he tenido que venir a urgencias a pincharme Urbason, los picores son lo peor", ha explicado Elena en sus stories de Instagram, donde ha compartido una fotografía de su pierna llena de grandes picaduras, para que sus seguidores vean lo duro que es sobrevivir en los Cayos Cochinos y poner así en valor el papel de su hija y el resto de concursantes: "Os cuento esto para que veáis lo mal que se pasa en Playa Coco, a esto tendríais que sumarle el hambre más la falta de la familia".