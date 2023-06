Este fin de semana estaba prevista la celebración de las regatas en Sanxenxo (Galicia), a las que iba a acudir el rey emérito Juan Carlos. Sin embargo, el monarca ha tenido que cancelar su participación en las regatas. La última vez que se vio a Juan Carlos de forma pública fue en la celebración de la boda de Hussein de Jordania y Rajwa al Saif, donde apareció en silla de ruedas.

La idea de Juan Carlos I era llegar a Galicia dos o tres días antes de cada carrera para disfrutar de sus amigos y de una tierra que le gusta y que se ha convertido en su principal nexo con el país del que fue jefe de Estado casi 40 años. Juan Carlos I se fue a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020 para poner distancia con Felipe VI y tratar de que el escándalo sobre su fortuna no afectase a la institución monárquica.

Juan Carlos I avisó a su hijo de su calendario de visitas para todo el año, para evitar el malestar que produjo en la Zarzuela su viaje de abril. En esa ocasión, Felipe VI se enteró por los medios de comunicación de su visita. 'El Mundo' anunció el desplazamiento del emérito para participar en una regata, algo que no sabía la Casa del Rey. Esa visita, no obstante, fue mucho más discreta que la primera (mayo de 2022), algo que la Casa del Rey ha agradecido aunque eso no haya supuesto una mejora sustantiva de la relación familiar. Entre ese viaje de este mes de abril y ahora, Juan Carlos I ha tenido que salir a comentar la información sobre que tenía una hija secreta llamada Alejandra, algo que él ha negado. Los sobresaltos en la Zarzuela siguen siendo habituales y casi siempre por asuntos relacionados por el exjefe de Estado.

Entrenar

Juan Carlos I está empeñado en entrenar con la tripulación del 'Bribón', porque tiene ilusión por revalidar el título de campeón del mundo en la competición 6 Metros que se va a celebrar a finales de agosto en la isla de Wight (Reino Unido). Y quiere salir a navegar por las aguas pontevedresas porque son muy similares, según los entendidos, a las que se encontrará en la isla inglesa.

Sin embargo, en principio no habría habido problema para acudir a las regatas de este fin de semana si no fuera porque han sido suspendidas debido al mal tiempo. Algo que no es la primera vez que ocurre, habrá que ver qué ocurre con las próximas citas que ya están fijadas en el calendario.