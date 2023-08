Después de meses hablando de la que sería sin duda la boda del año para el Universo 'Sálvame', por fin Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han dado el 'Sí, quiero' en compañía de todos sus seres queridos. Esta mañana hemos podido ver las bonitas palabras que el colaborador le dedicaba a su prometida, reflejando así la emoción que sentía al ver que había llegado el día más esperado.

Desde las 16:30h de la tarde han estado llegando invitados a la Basílica de San Miguel, en pleno centro de Madrid, pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la expectación que ha creado esta boda en el barrio de la capital, ya que muchos se han sentado en frente de la entrada para no perderse ni un solo detalle.

Como ya pudimos dar en exclusiva, Kiko y Marta han decorado la iglesia con flores muy coloridas, con una gran alfombra roja y también en la entrada. Además, los novios han planificado también su salida y han dejado en la puerta dos cestos enormes con pétalos para que cuando los dos tortolitos salgan ya convertidos en 'marido y mujer' se los tiren todos los invitados.

Nuevo novio

En la orilla, en el mar o en la arena. Makoke sonríe y su gesto le delata y es que está enamorada de su nuevo novio, cumplen dos meses juntos y las cámaras les han captado en un íntimo día de sol y playa, entre arrumacos, caricias, abrazos... ¡Y beso! Además, ella confiesa en directo en 'Así es la vida' que fue un flechazo.

Makoke dice que está "enamorada como nunca", por tanto "feliz" y 'Así es la vida' tiene 17 fotos que lo demuestran. La nueva pareja disfruta de un día de vacaciones frente el mar y derrocha complicidad.

Les vemos charlando en la toalla, mirando al horizonte en la orilla, saliendo del agua, bañándose... pero también abrazándose sobre la arena, haciéndose un arrumaco frente al mar ¡Y dándose besos!

A Makoke se le dibujaba una sonrisa viendo las imágenes y contaba: "Me da mucho apuro porque es anónimo, no pertenece a este mundo y me da mucho pudor hablar de él".

Sin embargo, dado el trabajo de Makoke, la presencia de cámaras es inevitable: "Él sabe quién soy yo, lo admite y lo acepta".

Eso sí, confirmaba que fue amor "a primer vista" y mutuo. "¿Te imaginabas estar sintiendo esto? Porque estás tonta, tonta", le decía Sandra Barneda; "Bendita tontería. Sí, estoy tontorrona", respondía la colaboradora.