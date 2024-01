Dos días después de emitir un contundente comunicado pidiendo respeto por su intimidad y la de su bebé, y advirtiendo que no dudará en tomar medidas legales si continúa la 'persecución mediática' a la que asegura estar sometida desde que salió a la luz que esperaba un hijo junto a Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha roto su silencio.

Más fuerte y con mejor cara que en sus últimas apariciones -en las que confesó al borde del llanto que estaba "fatal"- la fisioterapeuta ha dado la cara y ha respondido al cantante tras sus declaraciones a '¡Hola!' asegurando que se enteró del nacimiento del pequeño un día después y a través de un amigo en común.

Con gafas de sol para ocultar su mirada cansada, Gabriela ha atendido a 'Así es la vida' a las puertas de su casa y se ha mostrado implacable con Bertín y, confirmando que no se ha puesto en contacto con ella tras el nacimiento de su hijo, ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada del presentador.

Reconociendo que está "más tranquila", la paraguaya está "centrada en mi bebé y en que esté bien de salud". "Es lo único importante. Estoy enamorada de su carita y al mirarla se me pasan todos los males. Es lo más bonito que tengo y por él todo merece la pena" ha confesado emocionada, sin revelar el nombre del niño, que prefiere mantener en secreto por el momento.

Muy sincera, Gabriela ha cerrado la puerta definitivamente a un posible acercamiento con Bertín y, tras asegurar que no se ha puesto en contacto con ella tras el nacimiento del pequeño el pasado 31 de diciembre, ha afirmado tajante que espera que no lo haga ahora: "No sé cuál sería la finalidad de la llamada si no es para pedir perdón por el daño que ya está hecho" ha sentenciado.

Sobre la prueba de paternidad que el presentador ha pedido para confirmar que el niño es suyo, la fisioterapeuta ha confesado que le parece "una ofensa muy grande" que dude así de ella. "En el primer momento que pide la prueba, ya está dudando de mí y no tengo duda porque sé quién es el padre de mi hijo. Pero Yo no he hablado con él y no tengo intención", ha exclamado, dejando en el aire si finalmente someterá al bebé a las pruebas de ADN o seguirá adelante con sus planes de criarlo en solitario y rechazar cualquier posible ayuda económica de Osborne.

Además, y después de deslizar que no tenía en mente dar ninguna exclusiva para contar su historia junto al cantante, Gaby ha defendido ahora su "derecho de hablar cuando quiera", asegurando que por el momento no piensa hacerlo "porque no me siento preparada".