El recuerdo de María Teresa Campos sigue muy presente en la televisión española. El fallecimiento de la actriz española supuso un auténtico shock para todo el panorama mediático y para la audiencia y de vez en cuando sigue siendo motivo de discusión en muchos programas.

La presentadora supo inculcar su pasión a sus dos hijas, asiduas colaboradoras televisivas, que ahora lloran la pérdida de su madre. No han sido meses fáciles para Terelu Campos y Carmen Borrego. Ambas han tenido que lidiar con los trámites propios después de un deceso, además de pasar su debido luto. Sin embargo, su tiempo fuera de la televisión ha sido breve.

Ambas continúan con sus carreras por separado sin olvidarse de su madre. Terelu Campos ha recuperado la ilusión entre fogones gracias a su participación en el concurso de Televisión Española 'Bake off: famosos al horno'. El programa está a punto de empezar a emitirse, pero ya ha compartido el listado oficial de concursantes e incluso ha dejado ver alguna imagen.

Un emotivo recuerdo

Uno de los vídeos que RTVE ha querido compartir con vistas a abrir boca entre los espectadores -y nunca mejor dicho- lo protagoniza Terelu, que recuerda emocionada a su madre. La concursante preparó un postre muy especial, ya que "el turrón de yema era el favorito" de María Teresa Campos. Este plato fue muy bien valorado por los jueces, que incluso añadieron: "Yo me hubiera sentado toda la tarde con tu madre, me hubiera tomado un cafetito y todo ese rollito que has hecho".

Tras el veredicto de los jueces, María Teresa confesó un pequeño vicio de su madre: "Mi madre hubiera merendado a todas horas del día. Al final ella apenas se alimentaba, lo único que tomaba era dulce, eran bizcochitos, natillas... entonces todo eso lo tengo en el corazón. Cuando la Navidad, el turrón de yema era el que más le gustaba".

Enfrentamiento abierto

La emoción de Terelu recordando a su fallecida madre contagió incluso a sus compañeros. No obstante, esto tan solo es una pequeña pausa entre el caos mediático que las hermanas tienen montado contra Edmundo Arrocet tras todas sus declaraciones recientes.

Tanto es así que la semana pasada se emitió un especial en recuerdo a la presentadora televisiva a cuya cita asistieron muchos personajes del entorno cercano de María Teresa. Quien sin embargo no acudió fue Arrocet. Carmen Borrego no quiso ni opinar acerca de dicha falta y solo añadió que "no está en nuestra vida ni estaba" y, por lo tanto "no hablo de nadie que no esté en nuestra familia".