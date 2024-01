Ana Obregón sigue acaparando titulares. Después de que la semana pasada saliera a la luz las presuntas irregularidades en las donaciones que la actriz habría hecho a la fundación Alex Lequio, organización a la que se había comprometido a destinar lo recaudado por las exclusivas sobre el nacimiento de su nieta Ana Sandra y lo obtenido por el libro 'El chico de las musarañas', la bióloga y la fundación que preside han dado la cara asegurando que todos los movimientos se encuentran en regla, además, ha añadido que "Todo lo que he prometido lo he hecho, solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita".

La actriz explota

Este viernes, ‘Vamos a ver’ ha mostrado las declaraciones de Ana Obregón, que reaparece después de toda la polémica económica surgida por la supuesta donación que haría de sus exclusivas a la fundación de su hijo Aless Lequio y tras las declaraciones de su ex y padre de su hijo, el colaborador Alessandro Lequio.

La actriz, después de ver las últimas declaraciones del padre de su hijo, estallaba explicando: “Ha habido un anticipo, por supuesto porque yo he estado 10 meses trabajando, pero lo que no puedo decir es la cantidad porque es confidencial. En ese anticipo, hay unos derechos de autor”. "Las únicas fuerzas que tenía las usé para eso", decía hablando de la fundación la cual era un deseo de su hijo.

"Todo el mundo sabe que a mi hijo económicamente le he mantenido yo, desde que nació hasta su entierro. Todo lo que he prometido lo he hecho, solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita". Sobre Anita, también ha declarado que: "No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita", añadía Ana Obregón.

Lequio carga contra Ana

Desde que Alex Lequio falleciera el 13 de mayo del 2020, el colaborador de 'Vamos a Ver', dejaba claro que su postura sobre su hijo sería el silencio. Y así ha sido. Aunque en algunas ocasiones no ha podido evita romper su silencio, siempre ha tratado de estar al margen o mencionar a la madre de su hijo Aless. Sin embargo y tras salir a la luz las supuestas irregularidades de las cuentas de la fundación de que lleva el nombre de su descendiente, el conde Lequio salía a la palestra.

Y no ha sido el único. Desde el primer momento Obregón ha negado que haya ninguna irregularidad, ni en sus cuentas personales ni en las de la Fundación Aless Lequio. Sin embargo, en una de sus últimas declaraciones en el programa de Sonsoles Ónega, la actriz ha reconocido que, efectivamente, no todo el dinero de sus exclusivas han ido destinadas a la institución: "Yo jamás he dicho que todas las exclusivas vayan a la fundación". Además, aprovechando su intervención, la actriz dejaba claro que, desde que nació su hijo hasta el día que falleció, se encargó de él económicamente: "Todo el mundo sabe que a mi hijo económicamente le he mantenido yo, desde que nació hasta su entierro".

Un dardo envenenado al padre de su hijo que no ha tardado en responder en directo en 'Vamos a ver'. "Ella me dijo que iba sobrada de recursos. Sacar historias de hace 40 años me parece malicioso y oscuro", ha zanjado Alessandro Lequio sobre el mantenimiento económico de su hijo.