Asraf deja Telecinco: la decisión de la cadena que afectan al marido de Isa P

Asraf Beno será ausencia en los platós de Telecinco. El finalista de Gran Hermano Dúo se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la cadena y ya no hay formato en el que el marido de Isa Pantoja falte. Sin embargo, él mismo ha querido advertir acerca de una de sus últimas desapariciones.

Beno, que el año pasado se convirtió en uno de los concursantes favoritos de 'Supervivientes 2023', colándose incluso entre los finalistas de la edición, ha conseguido un lugar en plató para este año. El nuevo colaborador de 'Tierra de Nadie', uno de los tantos formatos del concurso de supervivencia de Telecinco que se emiten a lo largo de la semana.

Motivos ajenos

Este en concreto es el presentado por Carlos Sobera y se centra en la última hora de los concursantes de Honduras en los que se presta especial atención a las nominaciones de cada semana. No obstante, Asraf no ha podido acudir al debate del último programa por motivos ajenos a él, ya que decidieron cambiar el horario del programa a un horario en el que él no podía asistir a plató.

Asraf compartió hace una semana sus primeras imágenes de vuelta en Supervivientes, en esta ocasión desde casa. Beno guarda muy buen recuerdo de un formato que le permitió darse a conocer un poquito más de cerca a la audiencia y que posteriormente le ha abierto muchas puertas en Telecinco.

"Qué bonito volver a vivir esto aunque sea desde plato. Cuántas emociones y cuantos recuerdos viene a mi mente. Un programa que siempre voy a llevar sellado a fuego en mi corazón", escribió en sus redes socales junto a este carrusel.

Bonitos momentos

La televisión le está regalando a Asraf nuevos momentos muy bonitos. El concursante acaba de despedirse de la casa de Gran Hermano VIP: "Cierro una etapa de mi vida que ha sido muy importante y muy bonita. Para mí Gran Hermano ha significado mucho y lo llevaré siempre en mi corazón. Gracias a todos por el apoyo recibido, por cada salvación, por dejarme vivir la final y sobre todo gracias por dejarme entrar en vuestro corazón".