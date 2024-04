Isa P habla de su nueva vida como abogada: "Me encanta"

Ahora que ha terminado Gran Hermano y que su prima, Anabel, es la Pantoja encargada de opinar en un relality como es Supervivientes, Asraf e Isa han vuelto a la rutina alejados de la televisión.

Isa P prosigue su labor como influencer y, según su perfil, se dedica a estudiar Derecho desde 2020, momento en el que se matriculó en la Universidad de Cádiz. No es la primera vez que Isa Pantoja decide volver a los estudios. En 2015 pasó una temporada en Londres, perfeccionando el inglés y con el objetivo de sacarse el título de profesora de esta lengua. Lamentablemente la ex concursante de 'Gran Hermano VIP', volvió a España sin el tan ansiado título.

"Siempre me ha gustado el Derecho. Recuerdo a mi madre cuando decía: 'Voy a demandar a este, a este y a este'. Me encantaba cómo lo hacía". Con esa frase que se convirtió en viral en las redes sociales anunció Isa Pantoja en 'Lecturas' que se había lanzado a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Cádiz, pero como hace un tiempo que no habla de ese tema en las redes sociales, sus seguidores se han interesado por saber si sigue adelante con sus estudios y si tiene intención de acabarlos.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido darle respuesta a esta pregunta tan repetida por sus seguidores con un vídeo de TikTok, aprovechando que estaba ordenando sus apuntes y los libros de los tres primeros cursos de Derecho, que ya casi ha completado en su totalidad. "Para mí, como la universidad presencial no hay nada porque yo me entero mucho mejor, pero es verdad que en la online me puedo organizar mucho mejor", ha explicado la prima de Anabel Pantoja, que decidió continuar con sus estudios a distancia no solo por tener que defender a su pareja en 'Supervivientes 2023' sino también porque le permitía conciliar mejor con su trabajo como creadora de contenido en las redes sociales y colaboradora en 'Vamos a ver'.

Isa P ha contado que su carrera "le encanta" y asegura que la va a terminar en cuanto complete las 10 asiganturas que le restan para obtener el título. Además, ha segurado que mientras segurá trabajando dado que tiene que pagar la casa y el capricho más importante que se da todos los meses, "el colegio de mi hijo".

La hija de Isabel Pantoja ha hablado de la importancia de que los niños reciban una buena educucación dado que es "el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos".