Las redes se burlan del nuevo tatuaje que Laura Escanes se ha hecho por su pareja: "Menudo truño"

Laura Escanes es uno de esos personajes públicos que tiene casi por igual, defensores como detractores. Todo paso que la influencer da y comparte en redes acaba viralizándose y recibiendo todo tipo de comentarios.

Una de sus últimas polémicas venía de la mano de su ya exnovio, el cantante Álvaro de Luna, con quien mantuvo un apasionado idilio y en el que parecía haber encontrado a su mejor compañero pero con el que ha acabado protagonizando una de las rupturas más comentadas de la historia de internet.

El intérprete de 'Todo contigo' o 'Juramento de sal' publicaba hace unos meses una canción en la que hablaba abiertamente de su relación con la influencer. Un tema cargado de perlas para la influencer y al que le seguían otras tres canciones en las que el cantante seguía despachándose a gusto sobre su noviazgo.

La joven, lejos de quedarse callada optaba por contestar, asegurando que él "no era la Shakira de la relación".

Tras este cruce de indirectas muy directas, ahora la exmujer de Risto Mejide ha vuelto a ser noticia por otro tema que siempre da que hablar: sus tatuajes. La modificación de una de las palabras que la joven luce en el brazo ha sido la mecha que ha prendido el nuevo bombazo protagonizado por la influencer.

Lluvia de críticas

Laura Escanes ha realizado importantes cambios en su colección de tatuajes, especialmente los relacionados con su anterior relación con Risto Mejide. Al comenzar aquel idilio con el presentador catalán, Escanes decidió tatuarse la palabra Mía en el antebrazo.

Ahora ha decidido modificar para que pierda su sentido relacionado con Risto. Estas tres letras en cursiva se han expandido con otras dos para formar Miami. El problema es que, tal y como era el anterior, ha quedado Míami con tilde.

ME MEO🤣 que Laura Escanes tenía un tatuaje por Risto que ponía "Mía" y se lo ha modificado y ahora pone "Míami"🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fXoZjwFkQn — MALBERT (@ItsMalbert) April 2, 2024

Las redes sociales no han perdido la ocasión de burlarse de la creadora de contenido catalana. Así, algunos usuarios se han reído de que el nuevo tatuaje tenga acento, mientras que otros se han preguntado qué sentido tiene tatuarse el nombre de esta ciudad estadounidense. Otro ha sido más elocuente: "Menudo truño".

Tras la conclusión de su matrimonio, la creadora de contenido quiso borrarse algunos tatuajes que le recordaban a su expareja - incluso pidió ayuda por Instagram para saber si los resultados eran óptimos -, un movimiento que generó un amplio interés entre sus seguidores.

Ante las reacciones, la influencer compartió su visión: a pesar de no arrepentirse de sus tatuajes, ya que representaban sentimientos genuinos en aquel momento, reconoció la evolución de sus emociones y la importancia de no tatuarse nombres o firmas. "Todo lo demás me parece estupendo, ya sea de novios, amigos, familia o viajes", matizó.