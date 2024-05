Esta es la dolorosa pérdida que ha sufrido Chiqui, exconcursante de Gran Hermano: "Te has ido muy joven""

Chiqui, quien fuera una de las concursantes más conocidas del clásico Gran Hermano, está pasando por uno de sus momentos más complicados. A través de Instagram, la excolaboradora de Sálvame compartía con sus seguidores la dolorosa pérdida familiar que sufría hace un año con la muerte de su madre. Coincidiendo con el día de la madre, la exreportera recordaba en sus redes a su madre con un emotivo mensaje. "Es el primero ya de muchos que no te podré besar ni felicitarte. Estás ya en el cielo y cuánto te echo de menos. No hay minuto ni día que no me acuerde de ti. Mi confidente, mi amiga, mi todo... porque tú me diste la vida", reza parte del mensaje.

Una pérdida que empaña una fecha tan señalada y que ha hecho que sus seguidores se vuelquen con ella desde el primer momento, mostrándole sus conolencias y haciéndole llegar numerosas muestras de cariño.

Dolorosa pérdida

Almudena Martínez Lorente, más conocida como Chiqui, está destrozada tras la muerte de su madre. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha anunciado el fallecimiento de su progenitora a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado un desgarrador mensaje en forma de último adiós. La exconcursante de 'Supervivientes' ha dedicado este sentido homenaje a su también "confidente y amiga", que, con su marcha, le ha dejado completamente desolada.

Ha sido el Día de la Madre más triste para Chiqui, pues ha sido el primero desde el fallecimiento de su madre. "Es el primero ya de muchos que no te podré besar ni felicitarte. Estás ya en el cielo y cuánto te echo de menos. No hay minuto ni día que no me acuerde de ti. Mi confidente, mi amiga, mi todo... porque tú me diste la vida", ha comenzado expresando la que fuera concursante de 'Gran Hermano 10', que está con el corazón en un puño tras la pérdida de su madre el pasado 16 de abril.

"Miro al cielo y me pregunto si tú me miras, si no te faltarán flores ni lágrimas ni tristeza. Una madre es una estrella fugar, que pasa por tu vida, que pasa una vez y cuando su luz se apaga, no la volverás a ver", reflexiona Chiqui, que todavía no ha asimilado la marcha de su progenitora. "Te has ido muy joven, te has llevado una parte de mí. Te echo mucho de menos...", ha continuado escribiendo la murciana, que ha utilizado las redes como catalizador.

Como era de esperar, sus seguidores rápidamente se han volcado con ella y le han mostrado sus condolencias, enviándole sus más sinceras muestras de cariño. "Gracias a todos por vuestros mensajes tan bonitos hacia mi madre. Ella era muy feliz en mi etapa de 'Gran Hermano' y demás realities. Mil gracias", ha reconocido en este post en blanco y negro en el que ha comunicado la triste noticia.