Carmen Borrego dicta sentencia sobre la reconciliación de su hijo: "Espero que no se arrepienta"

Terelu Campos y Carmen Borrego no pasan por su mejor momento. Tras la incendiaria exclusiva concedida por José María Almoguera, hijo de la menor de las Campos, en la que junto a su exmujer, Paola Olmedo, anunciaban su divorcio y cargaban duramente contra la directora de programas, las televisivas no levantan cabeza.

A ese sonado revés familiar, se sumaban los golpes del bando Arrocet. Y es que tanto la expareja de María Teresa Campos como una de las hijas de este, se han convertido en uno de los principales azotes de la Campos, que han hecho de los platós su particular campo de batalla.

Con la familia rota a raíz de la incendiaria exclusiva que concedía José María Almoguera hablando de su divorcio y cargando contra su madre, Carmen Borrego vuelve a estar en el foco mediático por las comentadas imágenes que ha protagonizado su hijo.

En ellas se ve al nieto de María Teresa Campos con su todavía mujer, de viaje, lo que apunta a una posible reconciliación. Carmen Borrego no ha dudado en pronunciarse.

Cuando se cumple un mes de la portada en la que José María, hijo de Carmen Borrego, y Paola había decidido separarse, los compañeros de 'Tarde AR' han tenido acceso a unas imágenes en las que ambos aparecían pasando unos días juntos de vacaciones en Andorra.

Este martes, en 'Vamos a ver', Carmen Borrego, que descubría tanto la separación de su hijo como las críticas que había recibido por parte de ambos a su regreso de 'Supervivientes', se pronunciaba al respecto.

"Yo no sé absolutamente nada de la vida de mi hijo porque no hay ningún tipo de relación. Les deseo lo mejor, pero no sé si están juntos o separados y es lo único que os puedo decir", comenzaba la colaboradora.

Sobre qué le gustaría a ella, Borrego se ha sincerado: "Yo he visto muchas informaciones sobre ellos, como que ella tenía otra ilusión, que mi hijo se había ido a otra casa... pero no puedo hablar de ellos porque no sé absolutamente nada. Lo único que quiero es que sean felices, juntos o separados, aunque es verdad que con un bebé tan pequeño lo más fácil para su crianza sería que estuvieran juntos, aunque yo no me voy a meter en nada".

El mensaje de Carmen Borrego

Tras volver a recalcar que actualmente la relación con su hijo es inexistente, Carmen Borrego ha insistido una vez más en que nunca hablará mal de ninguno de ellos: "Jamás voy a ir en contra ni de mi hijo ni de ella porque Paola siempre será la madre de mi nieto".

Antes de cambiar el tema y tras no querer contestar a si había recibido una felicitación de su hijo por el Día de la madre, Carmen Borrego ha querido mandarle un mensaje: "Espero que no se arrepienta porque cuando el único objetivo de una pareja es separarte de tú familia, eso nunca sale bien".