Luitingo la lía al desvelar lo que no le gusta de vivir con Jessica Bueno: "Ya no sé qué hacer"

La relación de Luitingo y Jessica Bueno no puede ir mejor. Desde que se conocieran en la casa de GH, la pareja no se ha separado. De hecho, el cantante de Operación Camarón dio el paso de trasladarse a Bilbao ciudad en la que reside la modelo junto a sus hijos y a los que también conoce.

Solo los compromisos de trabajo de ambos consiguen que la pareja se separe por unas horas o días, cosa que a ninguno de los dos parece gustarle y que así hacen saber por sus redes.

En esta ocasión ha sido Luitingo el que ha confesado a sus seguidores lo mal que se siente al tener que haber viajado a Sevilla por motivos laborales y sin su "Jessi". Con lágrimas en los ojos, el cantante aparecía en Instagram junto a un emotivo mensaje.

Pero no solo atraviesan momentos complicados cuando están separados. Ahora, la pareja ha contado en su videopodcast cómo están viviendo el hecho de que Jessica no vaya a ser madre con el cantante de Operación Camarón y cómo les está afectando como pareja.

Pero no todo son buenos momentos. El cantante ha aprovechado su perfil de Instagram para contar a sus seguidores qué es lo que menos le gusta de vivir con su novia en Bilbao, ciudad en la que residen desde que abandonaron la casa de GH VIP.

Su vida en Bilbao

El cantante, que está a punto de lanzar 'Secreto a Voces', su canción más especial, - escrita y dedicada a Jessica Bueno (con un videoclip que protagoniza ella misma)-, se ha sincerado en su perfil oficial de Instagram, donde cada vez tiene más adeptos.

Creía que dejar atrás su Andalucía natal le iba a costar mucho más, pero Luitingo se ha adaptado muy rápido a la vida en el norte. Su amor por Jessica Bueno le ha hecho decir adiós a su vida en Triana (Sevilla), para empezar un nuevo camino en Bilbao, donde lleva asentado cuatro meses.

Siempre está con mucha güasa en sus redes sociales, pero esta vez el artista ha contado lo que no le gusta de vivir en la ciudad que alberga el Museo Guggenheim. "Me encanta Bilbao, me encanta su gente, me encanta Jessica, me encanta mi familia, la suya, me encanta todo...", ha expresado el sevillano, que ha optado por comenzar enumerando las cosas buenas.

Eso sí, para después continuar con un 'pero'. "Lo que no me encanta es el frío tan grande que hace...no, pero mira, hago la historia y sale el sol", comenta en tono de humor. Y es que Luitingo es capaz de sacar el lado bueno hasta de las cosas que menos le gustan.

"Yo no me acostumbro, yo me creo que en todos lados hace calor, mi alma. No, pero es precioso el día que estamos echando. Pero mira los pelos... yo ya no sé qué hacer. Me voy a grabar de espaldas", continúa con su humor el músico, que intenta esquivar el viento para que no se le despeine el flequillo. Así, entre bromas, Luitingo ha confesado delante de Jessica Bueno lo que no le gusta de vivir en Bilbao.