Esto es lo que Isabel Preysler no perdona a Íñigo Onieva: "Mi madre fue quien filtró el video"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han tenido que hacer frente a todos los rumores que desde el principio han sobrevolado por su relación. Tras salir a la luz que el empresario le había sido infiel a su por aquel entonces prometida, la marquesa de Griñón decidía romper su compromiso y cancelar la boda.

Tras unos meses en los que interrumpieron su relación, la pareja retomaba sus planes de pasar por el altar y dar carpetazo a todos los que cuestionaban su relación.

Finalmente, la pareja se daba el sí quiero entre las dudas que suscitaba a parte de la familia de la novia. Reticencias que, al parecer, compartiría la reina de corazones, quien no se fiaría del todo de las intenciones de Onieva.

La desconfianza de Preysler

No hay duda de que Isabel Preysler fue una de las personas más críticas con Íñigo Onieva por su infidelidad a Tamara Falcó. La madre de la marquesa de Griñón vivió en primera persona el sufrimiento que le había generado la deslealtad de su actual marido. Por ello, en multitud de ocasiones no tuvo reparo en aconsejarle que no volviera con él, pese a que eso supusiera un verdadero varapalo a nivel sentimental para ella. Pero lo cierto es que ni esos consejos maternales fueron suficientes para la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’. Ella quiso probar suerte por segunda vez, y ahora disfruta de un matrimonio pleno junto a su compañero de vida.

Aunque a Isabel Preysler no le ha quedado más remedio que aceptar el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, algunos detalles dejan entrever que todavía no le ha perdonado del todo. Entre ellos, los que tienen que ver con el universo 2.0. Y es que, pese a que la madre de la marquesa de Griñón haya compartido algunas imágenes con el marido de su hija, todavía no se ha animado a seguirle en redes sociales.

Isabel Preysler cuenta con nada más y nada menos que 130 mil seguidores en Instagram. Entre ellos, Íñigo Onieva. Por su parte, la ‘reina de corazones’ tan solo sigue a 277 personas, entre las que no está su yerno.

Cabe destacar que la propia Tamara Falcó ya reveló en ‘El Hormiguero’ que su madre desconfiaba de Íñigo desde el primer momento: “Mi madre ha sido un apoyo fundamental. Yo creo que mi madre fue quien filtró el vídeo”, confesaba en pleno directo y con cierta ironía, dejando entrever que a Isabel Preysler no le hacía mucha gracia que su hija se fuera a casar con Onieva.