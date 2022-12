La cadena de supermercados de Mercadona no para de lanzar novedades a lo largo del año, si bien es durante estas fechas cuando podemos encontrar una mayor variedad de productos que, en algunos casos, crean tendencia y son lanzados incluso antes de que las marcas tradicionales los pongan a la venta.

Algo que ya ocurrió con la gama de chocolates "Fusión", donde lanzaron unas tabletas que recordaban a los bombones Ferrero Rocher y Rafaello, mucho antes de que estas conocidas marcas de bombones decidiesen sacar a la venta sus propias tabletas. Una innovación que muchos clientes reconocen y por la que la cadena de supermercados cada día es más exitosa.

De hecho, uno de los éxitos de estos supermercados son sus propias marcas blancas, como es el caso de Hacendado, que suelen tener los mismos productos que las marcas más tradicionales pero con un precio más asequible. Y no se quedan solo ahí, sino que también apuestan por lanzar productos que hasta el momento no se habían puesto a la venta. Ideas que no solo se enmarcan en el plano de la alimentación, sino que también llegan a otros departamentos como el de belleza o drogería.

Es por eso que, cada vez que Mercadona lanza un nuevo producto, las redes arden con vídeos y publicaciones en los que se muestran los nuevos productos e, incluso, se comparte la opinión, generalmente positiva, sobre el resultado final.

Una moda de las películas americanas

Pues ahora Mercadona se ha inspirado en una moda que hasta ahora sólo veíamos en las películas americanas, como son los bagels. Estos panecillos con un agujero en el medio, que recuerdan a los donuts, son los favoritos de los americanos, sobre todo por su versatilidad a la hora de prepararlos. Están buenos tanto al natural como tostados. Dulces o salados, con queso crema, mantequilla, mermelada o salmón. La frontera tan solo se encuentra en la imaginación de cada uno.

Y aunque todo el mundo cree que los bagels son americanos, en realidad vienen de Polonia. Con la segunda guerra mundial, algunos polacos emigraron a ciudades como Londres o Nueva York, donde se popularizaron gracias a su versatilidad. El bagel es una masa densa que se cocina en dos pasos, primero se hierve en agua y después se hornea. En cuanto a su agujero, no tiene relación con los donuts, sino que se hacía para que vendedores ambulantes pudiesen transportarlos mejor gracias a una vara que introducían por los agujeros. Ahora no hay que viajar muy lejos para comerlos, sino que los tenemos a la vuelta de la esquina.