Tender la ropa en poco espacio es una tarea prácticamente imposible, pero a la que tendrás que encontrar una solución si habitualmente no lo haces en interior. Con el inicio de las lluvias y el mal tiempo es hora de trasladar la colada a espacios dentro de casa si es que usualmente lo hacías fuera de casa.

Lo lógico es que a la hora de colocar las prendas en un tendedero de interior tardes más en secarlas, ya que las corrientes de aire serán mucho menores y la ropa no recibe la exposición directa al sol y al calor. Dentro de casa lo usual es que la humedad se concentre mucho más y tengas que tener más paciencia hasta que la ropa se seque por completo.

Para ahorrarte todo el tiempo posible, el truco es que hagas un tendido correcto. Este proceso terminará ahorrándote el grueso del problema y ayudará a todo lo que venga después: la colada se resolverá mucho más rápido y te ahorrarás unos cuantos montones de planchado.

Tender en un espacio reducido

Las habitaciones para llevar a cabo las labores de limpieza son un gusto con el que no todo el mundo tiene el placer de disponer. Con la llegada del frío, lo suyo es buscar un espacio donde poder llevar a cabo tareas como el planchado o la colada sin que terminen interrumpiendo el desarrollo de otras funciones en la casa.

Por esta misma razón, usa los recursos con los que cuentes de una manera inteligente. Si, por ejemplo, no cuentas con un tendedero de grandes dimensiones, aprovecha para hacer lavadoras mucho menos abultadas. De hecho, es bastante recomendable que no llenes el tambor de la lavadora hasta arriba porque las prendas no se lavarán de la misma manera. Esto también te beneficiará a la hora de estirar la ropa en el tendedero.

Un consejo clave para conseguir que la ropa se seque mucho más rápido y que además se estire antes del planchado es extenderla todo lo posible en el tendedero y dejar espacios de separación entre las prendas. Previamente, aprovecha para sacudir bien las prendas y eliminar toda la humedad posible antes de proceder a colocarlas.

Si lo que buscas es una solución que aproveche el espacio al máximo y con la que no tengas que romperte la cabeza para encontrarle un lugar cómodo al tendedero, Ikea cuenta ahora en su catálogo con un tendedero en versión reducida en el que podrás colgar hasta veinticuatro prendas. Slibb es además plegable y con él podrás colgar y secar los calcetines, ropa interior y toallas pequeñas en cualquier hueco de la casa.

Este artículo cuenta con un gancho para poder engancharlo en cualquier parte y las pinzas están colocadas con distancia para que las prendas puedan respirar. Se trata de un cuadrado de medidas 36x36 centímetros que tiene un precio de 5,99 euros.

Los múltiples consejos para reducir la tarea durante el día a día pasan en gran parte por hacer una colada lo más cuidadosa posible. En primer lugar, ten en cuenta que son muy importantes todos los pasos que tienen que ver con tender la ropa. Todo empieza en el momento de meter la ropa a la lavadora; cuantas menos prendas incluyas será mucho más sencillo que las prendas puedan respirar durante el proceso de lavado. Dar con el programa adecuado podrá ayudarte a la hora de sacar la ropa mucho menos húmeda y que, por lo tanto, las arrugas desaparezcan más rápido.