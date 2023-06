El papel de cocina es algo esencial en cada hogar. Tiene múltiples usos puesto ya que, con el tiempo, se ha ido utilizando para más tareas domésticas, especialmente en la cocina. Es raro ver una cocina sin un rollo de papel absorbente, también conocido como papel toalla y más sencillamente, papel de cocina.

Normalmente, es fabricado al 100% con fibras naturales y de doble capa con unas medidas de 25x22 cm y longitud de 70 metros cada rollo. A pesar de su uso tan común, parece que muchas personas desconocen su gran secreto.

Para eso está Tiktok, donde todo tiene cabida. Desde historias personales de lo más curiosas, denuncias públicas, consejos, valoraciones de productos o restaurantes y trucos cotidianos hasta descubrimientos domésticos, son algunos de los contenidos que se encuentran en una amplia gama de posibilidades.

Un usuario de esta red social (@jorgecyrus) ha compartido en su perfil algo de lo que se ha dado cuenta cuando ha ido a poner el rollo de papel de cocina sobre la fregadera. "¿Soy el único que no lo sabía?", pregunta el tiktoker.

Y es que, parece haber descubierto una manera de colocar el papel mucho más útil y práctica para su correspondiente uso. Resulta que el soporte del papel tiene un gancho para meterlo dentro de un mueble y sostenerse ahí.

El vídeo ha tenido una gran repercusión y acumula casi un millón y medio de visualizaciones.

Poner papel de aluminio en el horno: la práctica que cada vez está copiando más gente

Cuando se trata de trucos y consejos ingeniosos, siempre intentamos ofrecerte los que funcionan de verdad. A veces, bastan unos pocos movimientos para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. Y no sólo porque no puedes malgastar tu energía en las tareas domésticas, sino porque también tienes que relajarte, salir y hacer lo que te gusta y te hace sentir bien. Por eso hoy, te mostramos un truco realmente fenomenal. Utiliza papel de aluminio en el horno y no querrás volver a prescindir de este ingenioso truco.

Papel de aluminio en el horno: consejos y trucos que no debes perderte

Mucha gente utiliza este ingenioso truco para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. De hecho, el papel de aluminio puede ser un gran aliado en el hogar, ya que se puede utilizar de muchas maneras diferentes.

Sólo hay que averiguar qué se puede hacer con un simple papel de aluminio. Prueba estos remedios y verás que no querrás volver a prescindir de él, garantizado.

- Colócalo en una bandeja de horno: cuando tengas que cocinar, ¿por qué ensuciar tus bandejas de horno cuando puedes forrarlas con papel de aluminio? Así que pon papel de aluminio en la bandeja del horno, dispón los alimentos y mételos en el horno. Cuando esté cocinado, sólo tendrá que tirar el papel de aluminio sin ni siquiera tener que lavar la sartén.

- En el grill: también puedes utilizar papel de aluminio directamente en el grill para calentar pan, hornear galletas y todos aquellos alimentos que corren el riesgo de gotear y ensuciar el horno.